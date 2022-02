Il Sambiase ringrazia la propria tifoseria per il supporto costante

In serie utile da 5 giornate, ed in corsa per le prime posizioni nel girone C di Prima Categoria, l’Asd Sambiase Calcio 1923 tramite i social ringrazia i suoi tifosi, gli US01, «per la solidarietà dimostrata nel supportare sempre la squadra con il loro sostegno, il calore ed il loro affetto».

«La loro presenza come dodicesimo uomo in campo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata» conclude la note di via Savutano.