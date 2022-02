Tra Coppa e Campionato doppia sfida domani e sabato tra Ecosistem Lameziasoccer e Canicattì

Nel bel mezzo di una serie di scontri diretti con le prime 4 della classifica, arriva l’impegno con il primo turno di Coppa Italia per l’Ecosistem Lameziasoccer.

La formazione lametina sarà infatti impegnata domani sera ad ospitare l’attuale capolista della graduatoria nel primo impegno di coppa. A soli 4 giorni dell’avvicendamento sul gradino più alto del podio le due squadre, Canicattì ed Ecosistem si affrontano in una sorta di anteprima della sfida di campionato che si disputerà 3 giorni dopo.

In 4 giorni le due formazioni leader del torneo si affronteranno prima in coppa e poi in campionato sempre in casa della formazione orange. Saranno due sfide all’ultimo respiro per quelle che fino ad oggi si sono mostrate le migliori del torneo, con i siciliani in fase ascendente e lametini sempre lì a giocarsela.

La qualificazione alla final-eight è sempre un traguardo di prestigio e gli orange hanno nella propria mentalità la ricerca del risultato in ogni occasione. Niente calcoli; si vive alla giornata partita dopo partita per cercare sempre il meglio. Quindi sembra scontato come l’Ecosistem affronterà l’impegno infrasettimanale; c’è voglia di tornare ad esultare per i ragazzi di mister Carrozza.

La partita di sabato è stata un toccasana per lo spirito degli orange; gli infortuni dell’ultimo minuto di Regner e Caffarelli (staff medico all’opera per un pieno recupero) hanno finito per compattare ancor di più il gruppo, che non vuole assolutamente mollare e superare il momento di difficoltà. Due gare da non perdere per il pubblico di appassionati lametini che hanno l’occasione di farsi vedere e sentire vicini alle Pantere Orange nel momento più delicato della stagione.

A sollecitare i supporter lametini ci pensa capitan Andrea Deodato: “Prima di tutto un affettuoso saluto a tutti i tifosi e tifose della Ecosistem Lameziasoccer che ci sostengono ogni settimana. Si entra nella fase clou della stagione con due importantissime partite nel nostro Palasparti che valgono oro. La prima, mercoledì sera, è la semifinale di coppa Italia e poi si torna in campo, ancora in casa, sabato per lo scontro diretto sempre contro il Canicattì che ci potrebbe riproiettare in testa alla classifica del girone. Vi aspetto numerosi in entrambe le occasioni per sostenerci e spingerci verso la vittoria. Forza Ecosistem”.

Per questo match, che si giocherà al PalaSparti, alle 19 la C.A.N. 5 dell’AIA ha designato per la direzione Vincenzo Buzzacchino di Taranto e Sergio Federico La Forgia di Molfetta con al cronometro Giuseppe Cundò di Soverato.