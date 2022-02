Domenica Gelbison – Lamezia Terme, 315 biglietti per gli ospiti con padroni di casa privi di capitan Uliano

Saranno 315 i biglietti per il settore ospiti destinati ai lametini che già si stanno organizzando per la trasferta di domenica valida come sfida al vertice tra Lamezia Terme e Gelbison.

La società campana in settimana si è vista punita dal giudice sportiva con diffida al campo ed ammenda da 1.500 euro «per avere propri sostenitori, in due occasioni, lanciato sul terreno di gioco due bottigliette di acque e lattine di birra semipiene che cadevano sul terreno di gioco nelle vicinanze dei calciatori avversari che si accingevano a battere un calcio d’angolo. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica», mentre 1.200 euro è la sanzione comminata agli avversari, il San Luca, «per avere rivolto alla terna arbitrale reiterate e continue espressioni offensive e triviali nonché implicanti discriminazione territoriale».

Sono poi 3 i turni di squalifica per il capitano Francesco Uliano, espulso domenica, «per avere colpito con uno schiaffo al collo un calciatore avversario dopo averlo rincorso per circa 20 metri», ma la società ha annunciato ricorso pubblicando la ricostruzione video dell’accaduto sui propri canali social (qui riportato).