Il plauso dell’amministrazione comunale lametina per le affermazioni di Nicola Sesto e Martina Molinaro

Il sindaco Paolo Mascaro esprimo a nome dell’Amministrazione Comunale «orgoglio e profondo plauso per due lametini che, come spesso accade, hanno di recente fatto parlare positivamente della nostra Lamezia per talento e dedizione allo sport», ovvero Nicola Sesto, che ha alzato al cielo la Coppa Italia di volley maschile, Serie A2, con la Conad Reggio Emilia, e Martina Molinaro, per il suo esordio internazionale come arbitro per la FIFA.

«Due espressioni diverse della medesima ed innata passione, per e nello sport, che scorre nelle vene dei lametini e che grazie alla costanza e all’impegno riesce a far brillare la nostra comunità in tutte le discipline sportive», spiega il sindaco, «a Martina e Nicola non possiamo che augurare di continuare lungo il cammino intrapreso con quel sorriso che abbiamo visto in foto e nel quale ognuno di noi ha riconosciuto la caparbietà e la passione che caratterizzano i lametini».

La nota prosegue dichiarandosi «tutti orgogliosi dei loro successi e non possiamo che rivolgere il nostro in bocca al lupo che si coniuga con un forte supporto morale che, seppur a distanza, ci auguriamo possa essere motivo di forza ed incoraggiamento affinché i momenti di sconforto possano diventare stimolo per nuove opportunità. La comunità lametina gode e deve quotidianamente godere del riflesso dei successi che giungono puntuali dai propri figli impegnati in diversi settori della società e che riescono a mantenere sempre e comunque il senso di appartenenza alla loro terra».

Perciò nel finale si rimarca che «Nicola e Martina siano da ulteriore positivo esempio per tutte le nuove generazioni, testimoniando come i sogni non siano fantasia, ma realtà da edificare con impegno e determinazione».