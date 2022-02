Sarà inaugurato domani alle 18 il primo fan club del Lamezia Terme.

«Nei locali di via Vittorio Cataldi nascerà un punto di incontro per tutti i tifosi del Lamezia Terme, per socializzare sulle vicende della squadra», viene spiegato nella nota di presentazione, «un luogo dove ritrovarsi e fare nuove amicizie, per promuovere socialità e inclusività a tinte gialloblu».

«Il taglio del nastro sancirà l’inizio di questa nuova avventura. Il club costituirà la casa degli ULT2021 ma sarà anche aperta a tutti i curiosi che vorranno avvicinarsi alla squadra che rappresenta la nostra città» conclude la nota.