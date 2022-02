Lamin Jarju ultimo arrivo in casa Sambiase

Sono 20 i giallorossi convocati da mister Paolo Gallo per la sfida che il Sambiase giocherà domani, sabato 26 febbraio alle 14.30 al Gianni Renda, contro il Città di Guardavalle, gara valida per il 17° turno, primo del girone di ritorno, nel torneo di Prima Categoria, girone C.

Della lista fa parte anche Fortuna al quale, grazie al ricorso presentato dalla società, è stata ridotta la squalifica inflittagli dal giudice sportivo dopo il derby contro la Vigor.

Ecco la lista completa:

Portieri: Simonetta, De Sibio

Difensori: Anello, Cincotta, Chirico, Fortuna, Miletta, Vasile

Centrocampisti: Diop, Liparota, Marrello, Michienzi, Perri, Platì, Tallari

Attaccanti: Angotti, Pellegrino, Russo, Scarpino, Varrà

L’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica inoltre di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Lamin Jarju, classe 1999, reduce dall’esperienza al San Mauro, formazione della seconda categoria lucana.