SAMBIASE: Simonetta, Anello, Cincotta, Michienzi, Tallari, Vasile (9’st Miletta), Platì, Diop, Pellegrino, Liparota (1’st Angotti), Fortuna.

A disp: De Sibio, Chirico, Varrà, Perri, Marrello, Scarpino, Russo.

All. Gallo.

GUARDAVALLE: Scuteri, Fraietta G (11’st Romeo), Fraietta A, Surace, Chiera, Salerno, Riitano L (9’st Minervino), Guido (28’st Riitano S), Iresaro, Tedesco, Marino.

A disp: Coniglio, Calabrese, Amato, Sama, Tassone, Messineo.

All. Furfaro .

ARBITRO: Pace di Crotone

RETI: 43’pt Pellegrino

NOTE: spettatori 200 circa. Espulso al 34’st Tedesco per fallo di reazione

Ammoniti: Vasile, Tedesco, Romeo, Diop

Angoli: 2-1. Rec: 3’pt, 6’st

Tre punti in una partita parca di emozioni per il Sambiase contro il Guardavalle, con la formazione ospite a disputare con l’uomo in meno l’ultimo quarto d’ora di gara.

Nella sfida a tinte giallorosse a decidere è un colpo di testa di Pellegrino, con la squadra di mister Gallo che rimane così stabile in zona play off, da dove invece si stacca la squadra di mister Furfaro.

PRIMO TEMPO

4′ Liparota lasciato libero di tirare da fuori area, palla che non impensierisce Scuteri

6′ scambio sulla destra tra Pellegino e Diop, palla rimessa al centro con la difesa ospite ad anticipare gli attaccanti di casa

13′ punizione pericolosa di Chiera che sibila di poco a lato

37′ palla a Michienzi che calcia di esterno fuori bersaglio

43′ Sambiase in vantaggio: Platì sulla destra pennella al centro per Pellegrino che di testa non lascia scampo al portiere

SECONDO TEMPO

10′ cambi e pioggia a parte, nei primi minuti non succede altro in campo

26′ Pellegrino gira di testa debolmente servito da calcio piazzato

34′ il Guardavalle su una propria punizione a favore al limite dell’area avversaria si trova in 10 per l’espulsione del capitano Tedesco, reo di aver reagito dopo il fallo. Dopo 2 minuti Chiera calcia da fermo ma un metro alla destra di Simonetta

43′ Pellegrino reclama rigore sul contrasto poco dentro l’area, l’arbitro lascia proseguire

45′ Pellegrino apre per Diop sulla corsia destra, il capitano stoppa e cerca sull’altro lato Angotti che controlla bene ma di destro conclude a lato sul palo opposto

49′ Romeo servito da Chiera gira debolmente di testa, tutto facile per Simonetta

Le dichiarazioni di mister Gallo a fine gara “Partita difficile, non bella. Da quando su questa panchina quella di oggi è stata la partita tatticamente più difficile. Abbiamo affrontato una squadra costruita bene, che sa difendersi molto bene, una squadra che ha delle ottime individualità soprattutto in avanti. Siamo stati molto bravi noi a non rischiare praticamente nulla. Abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a trovare il gol per sbloccare la partita. Forse l’unica pecca è stata non riuscire a chiuderla nel secondo tempo. L’importante è che siano arrivati i 3 punti. Oggi al di là del risultato e del gioco mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo saputo soffrire da squadra non rischiando nulla. Secondo me questo è un aspetto importante ed è stato fondamentale non prendere gol. Continuiamo così e ci toglieremo le nostre soddisfazioni”