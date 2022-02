Futsal

La Royal Team Lamezia batte 6-1 senza patemi d’animo la Spartak Caserta grazie ad una sempre più bomber Ferreira foto

Ottima vittoria per la Royal Team Lamezia che mantiene la seconda posizione in classifica. Prossimo turno in trasferta con la Sangiovannese.

Più informazioni su royal team

royal team Lamezia Terme









ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Marin, Branca, Arzente, Perri, Ferreira, Capuano, Aliotta, Angotti, Calendi, Villagra, Fakaros, De Sarro. All. Giorgi SPARTAK CASERTA: Esposito, Sportella, Di Filippo, Blanco, Carbone, Di Monaco, Cioffi, D’Errico, Villano, Sivo, Tufo. All. Vitale Foto 4 di 4





La Royal Team Lamezia batte 6-1 senza patemi d’animo la Spartak Caserta grazie ad una sempre più bomber Ferreira (4 gol per lei quest’oggi) e alle reti di Marin e De Sarro. Dopo una prima fase di studio è la Royal a farsi coraggio e cercare la via della rete, ma le lametine sono imprecise. L’ingresso in campo di Marin riesce a vivacizzare l’azione. E’ proprio la spagnola a sbloccare il risultato a 6’18 con una girata su azione insistita dalla destra di De Sarro. Subito dopo le biancoverdi sfiorano il raddoppio con Capuano che, su una ripartenza di Marin, viene servita ottimamente e dopo un bel palleggio manda di poco a lato. Ma il gol è nell’aria e arriva a 9”47 grazie a Ferreira che su azione personale, di spalle si inventa un gol che trafigge Di Monaco. A 9’19 Ferreira su azione corale si trova da sola davanti al portiere e non può fare altro che ribadire in rete. E’ il 3-0. A 0’14 Ferreira porta a quattro le marcature: la brasiliana si invola sulla sinistra e tira in porta trafiggendo Di Monaco. Si va al riposo sul risultato di 4-0. Nel secondo tempo lo Spartak entra più determinato e per quattro volte in altrettanti minuti è Cioffi a fallire la rete, grazie anche ad un’attenta Fakaros, entrata nel secondo parziale al posto di Toledo. A 4’23 è ancora Julia Ferreira a trovare la rete con uno splendido tiro dalla distanza su corner. La Royal Team, ottenuto il quinto gol, cala l’intensità. Lo Spartak si butta alla ricerca del gol della bandiera. Rete che arriva al 14’10 su autogol di Capuano che devia nella propria porta un tiro dalla distanza. Le biancoverdi non ci stanno e tornano ad alzare con decisione il pressing. Al 17’15 arriva il gol di De Sarro: il capitano riconquista il pallone in cooperazione con Perri, arriva palla ad Arzente che serve ottimamente De Sarro che mette il suo sigillo personale. Ottima vittoria per la Royal Team Lamezia che mantiene la seconda posizione in classifica. Prossimo turno in trasferta con la Sangiovannese.

Più informazioni su royal team

royal team Lamezia Terme