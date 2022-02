Pareggio in casa della Gelbison per il Lamezia Terme ora quarto nella lotta al vertice

GELBISON (4-3-3): D’Agostino; Pipolo (21’st La Gamba), Marchetti, Gonzales, Chinnici; Fois (15’st Graziani), Ambro, Barbetta (17’st Conti); Oggiano (10’st Faella), Sparacello, Gagliardi (17’st D’Angelo).

A disp: Petriccione, Cardore,, Ferraro, Ortolini.

All. Esposito.

LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Sirignano, Sabatino, Tipaldi; Maimone, Salandria (30’st De Marco), Bezzon (20’st Provazza); Umbaca (21’st Corapi), Rusescu (14’st Haberkon), Bollino.

A disp: Gentile, Miceli, Amenta, Da Dalt, Terranova.

All. Campilongo.

ARBITRO: Marin di Portogruaro (assistenti Sbardella di Belluno e D’Alessandris di Frosinone).

RETI: 31’pt Gagliardi, 45’pt Bollino (rig)

NOTE: spettatori 900 circa (200 ospiti). Espulso al 36’st Graziani per doppia ammonizione

Ammoniti: Bollino, Ambro, Fois, Tipaldi, Marchetti, Salandria

Angoli: 6-10. Rec: 2’pt, 4’st

Un punto a testa tra Gelbison e Lamezia Terme e cilentani che mantengono così immutato il distacco dai calabresi.

Gara vivace nel primo tempo, meno ricca di occasioni nella ripresa in cui i padroni di casa si trovano a giocare l’ultimo quarto d’ora di gara con l’uomo in meno ma i gialloblu di Campilongo non trovano il giusto guizzo nella difesa avversaria.

Un pareggio che nella lotta al vertice vede sorridere la Cavese (vincente 4-0 sul campo del Biancavilla), ed un po’ meno l’Acireale che si ferma sullo 0-0 a Giarre.

Gelbison che a 51 punti (mercoledì recupero della gara contro il Trapani) è ancora capolista, subito dietro Cavese ed Acireale (50), Lamezia Terme a quota 49 con però nessuna gara da recuperare ed un turno di riposo da osservare.

PRIMO TEMPO

0′ squadre che giocano entrambe con il 4-3-3, nel Lamezia Terme partono in panchine Corapi e Da Dalt ancora non al meglio

6′ ripartenza guidata da Bollino che serve Umbaca, il tiro dell’esterno lametino viene deviato in angolo

11′ Bollino trova il taglio di Rusescu, ma il diagonale del rumeno si spegne ampiamente a lato accelerando il tiro sulla pressione di Marchetti

17′ Oggiano calcia tra le braccia di Lai dal limite destro

21′ D’Agostino deve uscire fuori area su Bollino che si inserisce sul retropassaggio di Marchetti, palla vagante che arriva a Rusescu il quale a porta sguarnita non centra lo specchio

25′ Gonzales è lesto ad inserirsi in area, conclusione deviata in corner prima di diventare più pericolosa per Lai

31′ pallone combattuto a centrocampo che diventa un lancio per Oggiano che supera Sirignano il quale scivola in area, palla sul palo opposto dove Gagliardi appoggia in rete il vantaggio dei padroni di casa con Miliziano rimasto a metà strada

43′ Bollino si presenta bene davanti al portiere servito da Salandria su una palla persa in uscita da Chinnici, dopo la prima conclusione salvata prima delle linea di porta l’attaccante ospite viene fermato fallosamente dalla chiusura del portiere e di Oggiano: dagli 11 metri il numero 76 pareggia nonostante D’Agostino avesse intuito. Nell’occasione proteste dei lametini che volevano anche un’espulsione, a vedersi sventolato il cartellino rosso è però il team manager Sorace

SECONDO TEMPO

3′ scambio tra Sparacello e Pipolo al limite dell’area, tiro troppo alto del centrocampista

21′ Gelbison che esaurisce i 5 cambi, Corapi entra in campo per il Lamezia

24′ Provazza prova a partire in velocità ma conclude troppo piano e a lato dai 30 metri

35′ Provazza guizza in area ma conclude sull’esterno della rete

36′ Graziani guadagna il secondo giallo in 20 minuti entrando in modo scomposto su Corapi. Gelbison che si chiude in un 5-3-1

45′ Provazza ed Haberkon non riescono a sfruttare un pallone sporco in area

49′ Provazza prova la rovescia su cross di Corapi, palla a lato