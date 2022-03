Domani Basketball Lamezia impegnato in casa del Bellizzi per il recupero della nona giornata di andata

Turno di riposo per il Basketball Lamezia in serie C Gol campana, ma nel fine settimana non sono mancati importanti e clamorosi risultati in chiave griglia play off, dove i gialloblu sono secondi a 2 punti dalla vetta ma con 2 gare in meno giocate.

Sconfitta fuori pronostico della JuveCaserta sul campo di Sorriso Azzurro Sant’Antimo. Il match ha visto i padroni di casa sempre in vantaggio con un inizio gara molto equilibrato, vedendo anche la corazzata Caserta andare il vantaggio per qualche tratto. Tutto si è deciso a un minuto dalla fine quando i padroni di casa trovano il vantaggio di due lunghezze che Caserta non riesca a ricucire per il 65-64 finale.

Altra sorpresa sul campo di Benevento dove i padroni di casa hanno battuto l’Angri, una delle squadre più in forma del momento. La gara ha visto Benevento in controllo per i primi due quarti mentre al rientro dopo il riposo lungo il gioco di Angri ha prodotto l’aggancio nel punteggio. Partita spettacolare soprattutto nell’ultimo quarto dove le due squadre si sono rincorse punto a punto. Nel finale i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo ed escono vittoriosi con il risultato di 72-66.

La giornata si è conclusa con la larga vittoria di New Caserta Basket contro Agropoli con il risultato di 83-59 e la vittoria di Salerno su Cercola con il risultato di 71-63.

Il campionato riprenderà domani con il Basketball Lamezia impegnato nella trasferta di Bellizzi per il recupero della nona giornata del girone di andata