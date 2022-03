Trasferta reggina per l’Arvalia Nuoto Lamezia sabato 26 e domenica 27 febbraio. Il team guidato da mister Massimo Borracci e dal suo vice, mister Francesco Strangis, si è messo alla prova durante il Campionato Regionale Esordienti A e B, dando ancora una volta dimostrazione della crescita continua, grazie a un lavoro attento e scrupoloso, svolto con costanza e abnegazione.

Importanti assenze hanno compromesso la classifica finale per quanto concerne la compagine della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, ma ciò non ha impedito agli atleti di conseguire delle performance degne di nota e di conquistare ottimi piazzamenti.

«Nelle gare degli esordienti B, purtroppo, eravamo in numero ridottissimo, con soli 2 atleti su 7 che avrebbero dovuto partecipare – ha spiegato mister Borracci – ma la nota senz’altro positiva è che siamo riusciti a ricostruire un gruppo forte, che avrebbe potuto ottenere buonissimi risultati».

Da evidenziare i piazzamenti di Daniel Lico, che ha conquistato 4 ori e un argento, risultando l’atleta più medagliato della manifestazione: 1° posto nei 100m Rana Esordienti B Maschi (1:31.60), 1° posto nei 50m Farfalla Esordienti B Maschi (35.30), 1° posto nei 100m Farfalla Esordienti B Maschi (1:20.20), 1° posto nei 200m Misti Esordienti B Maschi (2:52.60), 2° posto nei 400m Stile Libero Esordienti B Maschi (5:38.20).

Molto bene è andata anche per Luca Antonio Maria Perri, che ha conquistato il 2° posto nei 200m Rana Esordienti B Maschi (3:48.70).

«Anche per quanto concerne gli esordienti A la squadra è in ricostruzione, dopo il passaggio di categoria dei vari ragazzi – ha evidenziato, ancora, l’allenatore -. Sostituire atleti di valore nazionale non è facile, però si sono ben difesi e hanno dimostrato che il cammino che stiamo percorrendo è quello giusto. Abbiamo vinto 10 medaglie, un bottino importantissimo con pochi atleti».

Tra tutti, a distinguersi sono stati Riccardo Pio D’Ippolito e Francesco Perri. Per D’Ippolito 1° posto nei 1500m Stile Libero Esordienti A Maschi (19:34.00), 1° posto nei 200m Dorso Esordienti A Maschi (2:48.40), 3° posto nei 400m Stile Libero Esordienti A Maschi (5:03.80) e 3° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Maschi (2:23.40); per Perri 1° posto nei 400m Stile Libero Esordienti A Maschi (5:01.70), 1° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A Maschi (2:22.30), 3° posto nei 1500m Stile Libero Esordienti A Maschi (20:11.20).

Anche Leonardo Calì ha fatto delle ottime prove, conquistando il 3° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi (1:26.70) e 3° nei 200m Rana Esordienti A Maschi (3:07.90). Ottima gara nei 100m Rana Esordienti A Maschi anche per Riccardo Stranges, che ha conquistato il 3° posto con un tempo di 1:26.70.

Tre staffette vinte:

4X100m Stile Libero Esordienti A Maschi (4:33.00);

4X100m Misti Esordienti A Maschi (5:14.20).

Buone sono state, poi, le performance di Francesco Gallo, che si è fatto valere nella staffetta; grandi progressi per Andrea Furci, che ha migliorato tutti i suoi personali. Bene anche Antonio Di Natale; notevole nella staffetta Valeria Turtoro: nei 100 delfino ha compiuto un ottimo tempo, che le avrebbe permesso di vincere la medaglia di bronzo nella gara individuale, che però non ha disputato. E ancora Giorgia Bisurgi, Giulia Cianflone, Currado Fabiola, Domenico Piero Strangis e Simone Talarico, che hanno dato prova di grandi progressi.

«Complessivamente possiamo ritenerci soddisfatti: siamo arrivati sesti con gli Esordienti B, con soli 2 ragazzi, e quinti con gli Esordienti A, a soli 5 punti dal podio. Quindi non c’è da dispiacersi se non abbiamo conquistato le coppe, perché la squadra c’è e, quando saremo al completo, sarà l’occasione giusta per farci valere», ha concluso Borracci.