Lamezia Terme domani a Reggio Calabria contro il San Luca con Umbaca non al meglio e senza Rusescu

Mentre la società bisticcia a mezzo stampa con il Comune dopo aver di fatto causato la trasferta obbligata a Reggio Calabria, in campo il Lamezia Terme questa settimana ha dovuto preparare il match contro il San Luca.

Avversario che mister Campilongo invita a non sottovalutare: «una squadra molto fisica e scorbutica, dalle tante partite visionate ci aspettiamo di dover avere pazienza e saper girare bene palla con velocità. Con tutto il rispetto del San Luca, per continuare la nostra rincorsa alla vetta dobbiamo solo vincere».

Per il tecnico dei gialloblu «l’atteggiamento sarà quello solito, cercando di fare calcio come si fa sia in casa che fuori. Solitamente gli avversari in casa nostra cercano di chiudersi, per questo dobbiamo trovare maggiore velocità nel fraseggio e più concretezza sotto porta».

La vittoria nel recupero contro il Trapani della Gelbison fa allontanare ulteriormente la vetta, con Corapi e compagni che poi osserveranno domenica prossima il proprio turno di ripreso ed una settimana dopo quello con tutte le compagini di serie D. Una pausa prolungata che vivrà due momenti diversi a livello mentale, ma che secondo Campilongo potrebbe servire anche per ricaricare le batterie: «pensiamo ad una partita per volta, poi giocheremo alla ripresa altre due gare tra le mura amiche. Questa pausa ci permetterà di recuperare qualche elemento, già questa domenica dovremmo far fronte ad imprevisti avuti come l’assenza per 3 allenamenti di Umbaca per influenza, ed anche Rusescu non sta bene. Le due settimane successive ci vedranno prepararci e guardare cosa faranno gli altri».

Si è reduci dal pareggio in casa della Gelbison, partita in cui si sono confermate luci ed ombre di questa seconda parte di stagione. Lo stesso allenatore reputa che «abbiamo fatto una grande prestazione, c’è rammarico per la mancata vittoria ma abbiamo trovato giusti segnali per proseguire al meglio il campionato».

Nei convocati non compaiono gli infortunati Nallo, Schimmenti e Rusescu, oltre Bernardi e Terranova.