Promosport domani alle prese con il derby contro l’Atletico Maida. I bianco azzurri sono attesi presso lo Stadio Gianni Renda, in occasione del derby con l’Atletico Maida, valevole per la ventitreesima giornata di campionato.

Nello scontro di andata i bianco azzurri si sono imposti per 2-0, con entrambe le squadre reduci da una vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì: la Promosport contro l’Amantea per 2-0, mentre l’Atletico Maida ha superato il V.E Rende per 2-1 (sconfitta che ha comportato il cambio di guida tecnica nei cosentini, con Tricarico a prendere il posto di Miceli).

Se la Promosport è al comando della classifica a quota 57 punti, la squadra di mister Caruso occupa Secondo il centrocampista bianco azzurro Domenico Melina «è una partita importantissima perché entriamo in un mese cruciale per quanto riguarda il nostro obiettivo, che oramai è ben chiaro a tutti. Nonostante siamo favoriti, non dobbiamo sottovalutare il Maida, considerando che mercoledì ha avuto la meglio sul campo del V.E Rende. Sarà una sfida molto impegnativa per cui dobbiamo farci trovare pronti e concentrati per affrontarla al meglio».