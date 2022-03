Rosy Rubino sollecita l’amministrazione comunale nell’accogliere le richieste del Fc Lamezia Terme sul D’Ippolito

«L’eventualità che l’Fc Lamezia Terme disputi fuori città le restanti partite del campionato di calcio di serie D deve essere assolutamente scongiurata dall’amministrazione comunale». E’ l’appello lanciato da Rosy Rubino del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, sposando la versione gialloblu del gioco delle tre carte condotto da settembre in merito all’impianto di via Marconi.

«L’incontro tra Fc Lamezia e San Luca che si svolgerà a Reggio Calabria – aggiunge Rosy Rubino – è una sconfitta per la città e rappresenta l’ennesimo fallimento dell’amministrazione comunale. Quanto accaduto in questi giorni è semplicemente frutto di una cattiva programmazione politica e amministrativa. Non ci dimentichiamo, infatti, che l’ultimo bando per la gestione degli impianti sportivi risale al 2013, emanato dall’amministrazione Speranza con validità triennale e, quindi, lo stesso è scaduto nel 2016. Sempre nel 2016 è stato pubblicato un nuovo bando che, per diverse ragioni, non ha potuto trovare concreta attuazione. In sintesi, da quando si è insediata la prima amministrazione Mascaro fino ad oggi, la gestione degli impianti sportivi è alquanto approssimativa. Si va avanti sempre e solo con proroghe. Da queste considerazioni ne scaturisce che le responsabilità dell’amministrazione Mascaro sono palesi e inoppugnabili».

Due commissariamenti e la necessità di aggiornare le tariffe, ad oggi approvate ma non pubblicate, son ritenuti fenomeni marginali nel comunicato stampa, come il fatto che la trasferta di Reggio Calabria sia una conseguenza di una scelta della società gialloblù (far riconsegnare le chiavi e chiuedere di imporre condizioni di unico fruitore di un impianto che vede come altra società in campo solo la Vigor 1919) e non del Comune.

«A questo punto l’auspicio – prosegue il consigliere comunale di Fratelli d’Italia – è che vengano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono il normale utilizzo dello stadio D’Ippolito e che l’amministrazione comunale, anziché chiudersi nell’abituale indifferenza, dia risposte adeguate a tutti i soggetti sportivi del territorio e, quindi, anche all’FC Lamezia Terme che si trova nelle prime posizioni del campionato di serie D, in piena lotta per fare il salto di categoria».

«Per tali ragioni – conclude Rosy Rubino – riteniamo che sia un preciso dovere dell’amministrazione comunale e del sindaco rappresentare elementi di equilibrio e non divisori e perni insostituibili nel gestire le diverse problematiche che la città presenta. Ad iniziare dal trovare una soluzione adeguata per tutte le squadre della città che utilizzano gli impianti sportivi del territorio e che permetta anche all’Fc Lamezia Terme di continuare a giocare, già dalla prossima partita, tra le mura amiche».

Aspetto che l’amministrazione ha già manifestato, mentre i problemi di “ingorghi” in altre strutture come il Palasparti ad oggi non hanno avuto lo stesso clamore mediatico.