Prosegue la marcia della Promosport verso l’Eccellenza, battuto 2-1 l’Atletico Maida al “Gianni Renda”

Nsd Promosport: Gonzalez, Perri, Schirripa ( Alfano 27’st), Lorecchio (Melina 27’st), Barnofsky, De Martino, Azzinnaro ( Mandarano 22’st), Scozzafava, Percia Montani, Colosimo, Villella (Mercurio 17’st). A disp: Mercuri, Morabito, Mascaro, Mazzitelli, Ventura. All. Morelli

Atletico Maida: Michienzi, Morelli (Cennella 1’st), Gatto, Decio, (Morelli F. 1’st), Romagnuolo, Carchedi, Lanzo (Vennera 42’st), Gagliardi, Ianni, Scalese (Gagliardi M. 32’st), Comito (Lucia 1’st). A disp: Baratta, Fratia, Perugino, Ruberto. All. Caruso

Prosegue la marcia della Promosport verso l’Eccellenza, che battendo oggi per 2-1 l’Atletico Maida al “Gianni Renda” rimane in vetta alla classifica a quota 60 punti, 12 lunghezze in più dall’Amantea che con la vittoria odierna sorpassa il V.E Rende.

Sin dal fischio d’inizio, i biancoazzurri cercano la rete del vantaggio e al 4’ si presenta la prima occasione: Percia Montani serve palla a Villella che, però, spedisce sul fondo. La rete del vantaggio non tarda ad arrivare: all’11’ cross dì Villella per Azzinnaro che con uno stacco dì testa colpisce la traversa, Colosimo si fa trovare pronto e sulla respinta, in rovesciata, firma la rete dell’ 1-0. Al 26’ grande occasione per la Promosport: Villella, dal vertice sinistro, serve Azzinnaro che per un soffio non riesce a intercettare la palla, sfiorando la rete del raddoppio. Al 38’ assist di Colosimo per Scozzafava che tenta il tiro dalla distanza ma Michienzi è abile a difendere i pali. Al 40’ in seguito ad un fallo su Villella, i bianco azzurri guadagnano un calcio di rigore: Azzinnaro si incarica della battuta dagli undici metri ma colpisce la traversa.

Nella ripresa, è evidente l’intenzione della squadra giallorossa di riportare il risultato in parità. Al 9’, Morelli, su calcio d’angolo, realizza la rete del pareggio. Al 12’ nuova occasione per i bianco azzurri che guadagnano un calcio dì punizione dai 25 metri: Villella si incarica della battuta ma spedisce sul fondo.

I ragazzi dì mister Morelli si avvicinano innumerevoli volte alla rete del raddoppio ma peccano dì precisione. Al 40’, lancio lungo dì Scozzafava per Percia Montani che si invola in area dì rigore e trafigge Michienzi, realizzando la rete del 2-1. Nei minuti di recupero la Promosport si ritrova in dieci: espulsione di Mercurio per somma di ammonizioni.

Nella prossima giornata i biancoazzurri saranno impegnati, tra le mura casalinghe de Rocco Riga, con i DB Rossoblu.

Al termine della partita è intervenuto l’attaccante bianco azzurro Alessio Colosimo che ritorna in ottima forma, dopo un periodo caratterizzato da qualche problema fisico. Ecco le sue parole: “ Oggi abbiamo disputato una bellissima partita lottando su tutti i palloni e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, come volevamo. Sono felicissimo perché finalmente sono tornato a giocare al meglio, la cosa che mi è mancata dì più in questo periodo dì fermo dovuto a qualche problemino fisico. Inoltre, sono riuscito a segnare e ad aiutare la squadra, per cui oggi è veramente una bellissima giornata per me. Siamo sulla strada giusta, anche i nuovi arrivati si sono integrati alla grande con il gruppo e proprio per questo stiamo lavorando benissimo. Dobbiamo continuare in questo modo, dando sempre il massimo giorno dopo giorno, cercando dì raggiungere il nostro obiettivo”.