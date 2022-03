Royal Team Lamezia vincente per 9-3 sul campo della Sangiovannese

SANGIOVANNESE: Dragan, Perrucci, Audia, Dardano, Muci, Belcastro, Carida, Squillacioti, Castrovilli, Cali. Allenatore: Audia

ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Marin, Branca, Arzente, Perri, Ferreira, Capuano, Aliotta, Angotti, Calendi, Villagra, Fakaros, De Sarro. All. Giorgi

Nella ventesima giornata del campionato di A2 di calcio a 5 femminile vittoria per la Royal Team Lamezia in trasferta nel derby con la Sangiovannese.

Parte subito forte la squadra biancoverde che dopo un minuto si porta in vantaggio con Aliotta che di destro batte Dragan. A questo punto inizia lo show di Julia Ferreira che segna 4 reti in 8 minuti. Poi Marin e Calendi con belle azioni manovrate portano a 7-0 il risultato. Un errore di Marin consente alla Sangiovannese di segnare il primo gol con Audia. Tempo ancora per Ferreira che sigla l’8-1 con cui si chiude il primo tempo.

A questo punto mister Giorgi fa riposare tutta la squadra dando molto spazio alle giovanissime Perri, Arzente e Branca. Al rientro in campo la squadra di casa accorcia le distanze con Castrovilli e poi ancora con Audia. Nel mezzo rigore assegnato alla Sangiovannese su un banale fallo di Marin che però Fakaros neutralizza.

Porta a 9 il bottino della Royal Aliotta che, dopo il solito dribbling di Ferreira, mette in rete da distanza ravvicinata.

Ora testa a mercoledì alle 20 ad Ariano Irpino, con la Royal Team Lamezia che affronterà l’Irpinia per l’accesso alle final four di Coppa Italia del 1 e 2 Aprile.