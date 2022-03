Settimo risultato utile consecutivo e seconda piazza per il Sambiase con l’1-0 a Badolato

Badolato-Sambiase 0-1

Badolato: Audino, Carnovale Marco, Sebastiao M., Paparo P., Carnovale Matteo, Maiolo, Fiorenza, Sebastiao G., Coluccio, Papaleo (23’ Pultrone), Paparo G. (14’st Cosentino). A disposizione: De Filippis, Sgambelluri, Screnci, Chiefari, Maimone. Allenatore: Squillace

Sambiase (3-4-2-1): Simonetta; Fortuna, Vasile, Miletta; Platì (51’ Chirico), Michienzi, Tallari (18’st Scarpino), Perri (1’ st Russo); Angotti (42’ Varrà), Diop; Pellegrino (34’ st Marrello). A disposizione: De Sibio, Anello, Jarju. Allenatore: Paolo Gallo

Arbitro: Christian Morgese di Vibo Valentia

Marcatori: 27’st Platì

Ammoniti: Carnovale Marco, Sebastiao M., Paparo G. per il Badolato, Michienzi, Diop e Angotti per il Sambiase

Settimo risultato utile consecutivo (sei vittorie e un pareggio) per il Sambiase di Paolo Gallo che supera di misura a domicilio il Badolato grazie ad una rete di Platì nella ripresa. I giallorossi salgono a quota 35 punti in classifica ad un punto dalla capolista Bivongi, con soste e scontri diretti decisivi in questo girone di ritorno essendo più squadre racchiuse in pochi punti: Bivongi 36 (16 gare disputate), Sambiase 35 (16), Parghelia 34 (16), Vigor 1919 33 (14), San Calogero Calimera 32 (16).

Le dichiarazioni di mister Gallo a fine gara “Partita complicata, non siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo contro una squadra che sinceramente non rispecchia la classifica che ha. Abbiamo avuto pazienza e nel secondo tempo abbiamo aumentato il nostro ritmo, mettendoci con un modulo ancora più offensivo. Siamo stati bravi a sbloccare la partita e a contenere i loro attacchi nel finale, anche se non abbiamo rischiato quasi nulla. Vittoria meritata che dà continuità al nostro cammino. Godiamoci il momento senza mai abbassare la guardia con la testa già da stasera alla gara contro il Parghelia di domenica prossima”