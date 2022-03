Vittoria di misura per il Lamezia Terme a Reggio Calabria contro il San Luca

LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Sabatino, Sirignano, Tipaldi; Maimone, Salandria (40’st Corapi), Bezzon (34’st Tringali); Bollino (35’st Da Dalt), Haberkon (17’st Umbaca), Terranova (44’st Provazza).

A disp: Gentile, Miceli, De Marco, Amenta.

All. Campilongo.

SAN LUCA (4-4-2): Scuffia; Fiumara (42’pt Fiore 24’st Bruzzaniti 31’st Santapaola), Berman, Patea, Favasuli, Maesano, Carbone, Suraci, Giampaolo (4’st Pelle); Crucitti, Godano

A disp: Monetti, Levek, Romeo, Pereira, Tassone.

All. Canonico.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata (assistenti Ciannarella di Napoli e Capasso di Piacenza).

RETI: 9’pt Godano, 12’pt Haberkon, 19’st Bollino, 23’st Bollino, 48’st Godano

NOTE: Ammoniti: Patea, Sabatino, Giampaolo, Suraci, Amenta, Sirignano

Angoli: 6-6. Rec: 2’pt, 5’st

Fa bene l’aria di Reggio Calabria al Lamezia Terme (ex Reggina il centrocampo Maimone, Salandria, Bezzon), con i gialloblu a vincere contro il San Luca in una gara che ha visto più occasioni sbagliate, una traversa ed un rigore sbagliato tra le due compagini per rendere più corposo lo scorse finale.

Una prestazione per mole di gioco prodotta tra le più convincenti in stagione per Bollino e compagni, che devono ancora però fare il salto di qualità nella fase realizzativa per chiudere prima le gare di questo tipo.

Cambia poco però in ottica classifica, avendo vinto tutte e 3 le dirette concorrenti (Cavese – Castrovillari 2-1, Acireale – Troina 3-0, Portici – Gelbison 0-1) con domenica gialloblu alle prese con il proprio turno di riposo nello sperare che il divario attuale non aumenti: Gelbison 57, Cavese ed Acireale 53, Lamezia Terme 52.

PRIMO TEMPO

4′ tiro cross di Carbone che termina in Curva dal vertice dell’area

6′ assist di Miliano al centro dell’area sporcato da un difensore, Haberkon prova ad inserirsi ma non impatta con il pallone al meglio

8′ ci prova Maimone, il portiere si accartoccia in presa bassa

9′ tagliando tra Sabatino e Sirignano, Godano di testa concretizza il servizio dalla destra di Maesano e porta in vantaggio il San Luca

12′ pareggio del Lamezia Terme: suggerimento in verticale di Maimone per Haberkon, l’attaccante argentino scatta sul filo del fuorigioco e piazza il pallone sotto la traversa da posizione un po’ defilata

21′ Bollino crossa per Terranova che davanti a Scuffia poggia debolmente di testa tra le braccia del portiere

24′ conclusione sopra la traversa di Maimone

25′ Bezzon cerca di pescare Haberkon nell’area piccola, tuffo del centravanti argentino che non trova la palla che si spegne a bordo campo

30′ Bezzon prova a sorprendere dalla distanza Scuffia, deviazione con i pugni in angolo sulla traiettoria bassa. Corner battuto in area da Bollino che trova al torre di Sirignano ed un mischia in area senza che nessun gialloblu ribadisca in rete

33′ Terranova si inserisce bene ma il tiro forte centra la traversa con l’azione che poi termina con un corner

42′ Fiumara accusa problemi fisici, lasciando il posto a Fiore e facendo diventare 6 gli under in campo per il San Luca

46′ Lai fa valere i propri riflessi deviando con la gamba il rasoterra a tu per tu di Crucitti

SECONDO TEMPO

1′ azione manovrata gialloblu, Miliziano nell’area piccola in scivolata cerca di servire al centro i compagni sull’uscita di Scuffia con poca fortuna

3′ Favasuli sfiora l’autogol deviando sopra la traversa un innocuo traversone nell’area difesa da Scuffia

9′ suggerimento di Salandria per Haberkon, colpo di testa a lato

10′ ci prova Bezzon, palla sul fondo

17′ Campilongo richiama in panchina Haberkon facendo entrare Umbaca, Lamezia che gioca così senza una vera prima punta

18′ su palla respinta da Lai si invola Bollino resistendo alla carica del difensore avversario ma sparando su Scuffia in uscita dopo aver fatto metà campo palla al piede

19′ sponda di testa da parte di Maimone per Bollino che spizza quanto basta il pallone per sorprendere Scuffia con la palla entrata in rete nonostante il tenativo di parata del portiere

23′ Umbaca si invola sulla sinistra, sterzata e servizio per Bollino che controlla e sigla la doppietta personale insaccando sul palo lontano

26′ Sirignano stende Godano spalle alla porta in area, fallo che comporta il calcio di rigore che Pelle spreca con un colpo sotto che supera Lai ma anche lo specchio della porta

31′ quarto cambio per il San Luca, con curiosamente Santapaola che prende il posto di Bruzzaniti, a sua volta entrato per Fiore che aveva sostituito Fiumara, tutti per problemi fisici

37′ Pelle spedisce sopra la traversa dal limite dell’area

39′ Da Dal da fondo campo pesca Terranova solo davanti alla porta colpisce male di testa mandando a lato

40′ Tringali ci prova dai 40 metri, facile parata per Scuffia

48′ San Luca che accorcia le distanze con Godano che ribadisce in rete dopo le prime respinte di Lai e Sirignano

49′ Provazza scatta bene sulla propria corsia, supera anche Scuffia in uscita ma poi viene chiuso al momento del tiro reclamando il calcio di rigore ma senza esito favorevole