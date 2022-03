Il Circolo Scherma Lametino con 6 atleti in diverse categorie a Padova

Si è svolta a Padova la 2^ Prova Nazionale del Gran Premio Giovanissimi riservato agli Under 14 Sciabola.

Il Circolo Scherma Lametino è rappresentato da ben 6 atleti in diverse categorie:

Maschietti – Sirianni Michele (35^)

– Sirianni Michele (35^) Giovanissimi – Gigliotti Simone (50^)

– Gigliotti Simone (50^) Ragazzi – Chirumbolo Angelo (19^)

– Chirumbolo Angelo (19^) Allievi – Piraina Alessio (16^)

Fiaschi Mattia (45^)

Viola Luca. (52^)

Una lunga trasferta che ha portato ottimi risultati soprattutto per due atleti: Piraina Alessio si è classificato nei primi 16 della gara fermato per l’accesso nel tabellone dei quarti da Giovannetti di Lucca poi giunto 3^.

Grandi progressi, da parte di tutti gli altri compagni di sala, sotto tutti i punti di vista e migliorabili in futuro. Il Maestro Costanzo è soddisfatto per i risultati ottenuti da parte di alcuni e ottimista per gli altri che ancora devono crescere e migliorare sotto il profilo caratteriale. Nel complesso buona la prova sostenuta da parte di tutti gli allievi.