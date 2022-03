Mentre questa settimana si attende un nuovo sopralluogo per risolvere la vicenda della gestione dello stadio “Guido D’Ippolito” che nell’ultima settimana ha appassionato improvvisamente la politica cittadina (mentre né a settembre né a dicembre nessuno aveva palesato alcun problema) per via delle scelte dell’Fc Lamezia Terme, non di solo calcio vive lo sport lametino.

Stessi colori sociali e nome della città nel titolo sportivo della società di serie D di calcio anche per Basketball Lamezia e Raffaele Lamezia per quanto riguarda pallacanestro e pallavolo, e post social con toni diversi ma intenti comuni nel far emergere il proprio disappunto.

«In merito all’improvviso interesse di tanti esponenti politici, di varie aree politiche, sulle problematiche dell’impiantistica sportiva a Lamezia Terme ci teniamo a precisare che il 99% di chi si espone in j’accuse contro chicchesia farebbe miglior figura a stare in silenzio», lamentano Massimiliano Serrao e Bruno Bertucci, presidente e direttore generale del Basketball Lamezia.

«Prima di pontificare su questioni che neanche conoscete, venite a supportare le tantissime Associazioni che onorano la Città in giro per l’Italia», è l’invito, «venite a verificare cosa è successo, o non è successo, negli ultimi 20 anni, venite a vedere dove e come ci si allena e i sacrifici che si fanno. Allo sfascio avete contribuito tutti, nessuno escluso. Quindi abbiate la compiacenza di non farvi pubblicità politica sulle spalle di chi fa sacrifici da anni».

La pagina della Raffaele Lamezia riprende la lamentela in merito a sacrifici ed allenamenti non agevolati, ma senza puntare il dito direttamente: «pensare di avere una squadra che compete nel primo campionato nazionale federale, affiancata da tre squadre che competono nel massimo campionato regionale sembrava impensabile. Ma la parola sacrificio non ha mai spaventato nessuno, dal presidente all’atleta più piccolo. Questi siamo noi, una famiglia in cui guardano tutti nella stessa direzione. Siamo noi, che non sappiamo dove ci alleneremo la settimana dopo e quanti allenamenti faremo. Siamo noi, che scendiamo il weekend in campo e diamo tutto. Siamo noi, che abbiamo portato quattro risultati utili su quattro. Siamo noi, siamo qui e portiamo in alto il nome di Lamezia Terme.Siamo noi, la Raffaele Lamezia. Siamo noi, punto».

IL PUNTO SUGLI IMPIANTI

Se giovedì in consiglio comunale verrà ratificata la nuova consulta dello sport, il cui ruolo e compito però nel dibattito è limitato e circoscritto, mentre le attività calcistiche hanno 2 campi in erba sintetica ed 1 in erba naturale dove poter spalmare le attività agonistiche e gli allenamenti, per quanto riguarda lo sport indoor il conto si ferma subito: Palasparti per le gare delle squadre maggiori, polivalente “Gagliardi” nel parco Impastato per alcuni settori giovanili.

Proprio l’impianto di via Marconi era stato oggetto di alcuni lavori di riparazione del parquet, con il Comune però ad effettuare tali interventi con le stagioni agonistiche iniziate, creando così ulteriori disagi in una agenda più che fitta di impegni.

A fine dicembre si annunciava come parte dei 9.950.000 euro, ottenuti dal Comune nell’ambito di “progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”, sarebbero stati previsti per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport “Alfio Sparti” in Via Marconi. Dopo 2 mesi nessuno ha ancora pubblicamente espresso in cosa consisteranno gli interventi ed in che tempi saranno programmati, il che non è una novità in via Perugini con difetti di comunicazione sia interna che esterna noti per le carenze di personale.

Non migliori auspici sul nuovo palasport in via di definizione in via del Progresso: se entro fine anno si dovrà avviare il tutto, ed entro la fine del 2023 si dovrebbero concludere gli interventi di viabilità in caso di conferma del finanziamento regionale (da capire come un aspetto fondamentale per l’agibilità piena possa essere previsto dopo l’affidamento e messa in funzione dell’impianto), le società sportive attualmente attive a Lamezia Terme da tempo hanno espresso il proprio disinteresse per un’opera ritenuta con costi di gestione troppi alti da poter mantenere per le proprie risorse.

All’interno del Peg approvato il 19 gennaio tra gli obiettivi previsti compare «avvio iter procedurale per acquisizione agibilità di alcune strutture quali per esempio palestra Gatti, impianto sportivo Provenzano, palestra scuola Agraria Savutano», ovvero due degli impianti sportivi (Palagatti e Palasavutano) chiusi dall’avvento della gestione Alecci e non più riaperti per carenze documentali, privando così di due campi di allenamento ed anche di gioco per basket e volley, ma anche «avvio iter per la classificazione impianti sportivi di interesse di quartiere privi di rilevanza economica (campetti), con relativo avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso».

Rimane anche il problema delle palestre scolastiche aperte al mattino per gli alunni e chiuse al pomeriggio per gli stessi ma in versione atleti, tra burocrazia per documenti e concessioni ad essere ulteriormente peggiorata negli ultimi due anni con le norme Covid da rispettare.

Tutto un puzzle da dover risolvere verosimilmente entro giugno, quando scadranno le gestioni degli attuali impianti sportivi, con un nuovo bando che sarà redatto su tariffe di uso riviste al rialzo (ma ancora non reperibili sui canali istituzionali obbligatori) e che al momento comprende solo gli impianti attualmente aperti.