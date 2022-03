Domenica al via il campionato di Eccellenza femminile, Promosport in trasferta

Partirà domenica il campionato regionale di Eccellenza Femminile. Assegnato il primo titolo stagionale, la Coppa Italia alzata al cielo dal Cosenza, le 6 società che si sono contese l’ambito titolo si affronteranno in un campionato che si preannuncia avvincente.

La squadra prima classificata acquisirà il diritto di partecipare al campionato nazionale di Serie C; in caso di arrivo a pari punti tra due squadre si procederà allo spareggio, in caso di più di due squadre a pari merito, si procederà a stilare la classifica avulsa e le due migliori disputeranno lo spareggio.

La prima giornata vedrà scendere in campo il Cosenza sul campo della Vibonese, la Promosport in trasferta sul campo del Borgo Grecanico ed infine le ragazze della Valle dell’Esaro ospiteranno il Boca Nuova Melito ADMO.

Ultima giornata il 29 maggio.