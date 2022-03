Dopo un lungo stop il Basketball Lamezia riprende da dove aveva lasciato: vittoria a Salerno

ASD PALLACANESTRO SALERNO – BASKETBALL LAMEZIA 60 – 80

(16-20, 30-32, 49-53)

ASD PALLACANESTRO SALERNO: Schettini ne, Beatrice 5, Scognamiglio ne, Melillo 5, Ossoukpevi 2, De Martino, Markovic, Erra 17, Di Somma, Sammartino 13, Visnjic 18

All.re Monteleone.

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 15, Malvaso ne, Monier 5, Tartamella 16, Sakellariou 14 Ferretti 6, Romeo 2, Grande ne, Terreni 22. All.re Barilla

Dopo il proprio turno di riposo ed un paio di gare rinviate per Covid, torna in campo il Basketball Lamezia riprendendo da dove aveva lasciato, ovvero con una vittoria.

La trasferta a Salerno per i gialloblu si è rilevata ostica per almeno 3 quarti di gara, andando però ad accelerare nell’ultimo parziale dove i padroni di casa segnano 11 punti a fronte dei 27 delle fenici.

Nei campani gara in doppia cifra per Erra e Visnjic, su 7 giocatori scesi in campo per la squadra di coach Barilla sono invece 4 quelli con più di 10 punti, con Terreni top scorer.

Capolista attuale ma virtuale è la Juve Caserta, con il Lamezia distante 2 punti ma anche con 2 gare in meno giocate.