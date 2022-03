IRPINIA: Braccia, Aresu, Del Gaizo, Moreira, Iannaccone, Pugliese, Pisani, Vecchione, Arciello, Cetrulo, Ficeto. All. Battistone

ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Marin, Arzente, Branca, Perri, Ferreira, Capuano, Aliotta, Calendi, Villagra, Fakaros, De Sarro. All. Giorgi

In Coppa Italia alla Royal Team Lamezia non riesce la rimonta sull’Irpinia

Le biancoverdi cedono il passo alle campane, 3-2 il risultato finale.

Nella finale di accesso alle final four di Coppa Italia la Royal Team Lamezia non riesce nell’impresa di battere a casa loro (Ariano Irpino) l’Irpinia. La squadra di Giorgi dapprima subisce tre reti dalle avversarie e poi parte in rimonta, ma il sogno si ferma a metà.

Irpinia che trova il vantaggio al 14’02 con Aresu, brava a sfruttare un buco in mezzo a seguito di un contropiede. Il primo tempo finisce sull’1-0 per le campane.

In apertura di secondo tempo, esattamente al 2’15, l’Irpinia trova il raddoppio con Moreira, nuovamente su azione di contropiede.

Le lametine si buttano nella metà campo avversaria alla ricerca del gol che può riaprire la partita ma al 12’17 su un’azione fotocopia del secondo gol subiscono la terza rete ad opera ancora di Aresu.

Il 3-0 dovrebbe tagliare le gambe alla Royal che invece reagisce e a 17’40 trova la rete con Calendi che raccoglie un cross di De Sarro dalla sinistra e ribadisce in gol.

A 59 secondi dal termine le biancoverdi raddoppiano: su azione di corner Ferreira serve Capuano che dalla lunga distanza fa partire uno splendido tiro che si infila all’incrocio dei pali alla destra del portiere.

Nei 20 secondi finali ultima azione della Royal che con la palla tra i piedi commette un controfallo e sbaglia un passaggio facilissimo, segno di poca lucidità nel finale da parte di alcune calcettiste.

Finisce il match con la vittoria dell’Irpinia, tardiva purtroppo la reazione della Royal Team Lamezia.