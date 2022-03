Domenica al Palasparti turno interno per il Basketball Lamezia che attende Belizzi

Archiviata la bella vittoria in trasferta a Salerno, il Basketball Lamezia si prepara ad affrontare la partita casalinga contro il Basket Bellizzi domenica alle 19.

Calabresi che dopo la vittoria del turno infrasettimanale vorranno riconfermare la loro prestazione vincente davanti al pubblico di casa. Partita assolutamente da non sottovalutare visto l’ostico avversario.

Bellizzi si dovrebbe presentare schierando nel quintetto iniziale due dei suoi giocatori di punta, ovvero la guardia Kaufmanis e l’ala Truglio, secondo miglior marcatore delle squadra con 252 punti e grande tiratore dalla media distanza. A completare il quintetto dovrebbero esserci Granata, Di Mauro, e Lazukic, viste le presunte assenze di Trapani e di Esposito, due giocatori chiave per la formazione campana. Assenze importanti per Bellizzi, che hanno probabilmente infierito sull’esito delle ultime due partite, avendo perso sia domenica scorsa per 71 – 62 contro il fanalino di coda Roccarainola, e sia ieri contro la New Basket Caserta per 77 – 65.

Partita che i lametini vorranno portare a casa la vittoria per continuare a volare in alto in classifica.