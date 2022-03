Dopo due turni di riposo domani Vigor 1919 nuovamente in campo contro il Prasar

La Vigor 1919 comunica che sono 19 i calciatori convocati da mister Perrone per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria, in programma domani alle 14.30, contro il Prasar presso lo Stadio Guido D’Ippolito.

Dopo i due turni di riposo osservati come da calendario mister Perrone ha convocato:

Portieri: Colosimo, Nascardi, Vecchio

Difensori: Cittadino, Cossu, Gibin, Rizzuto

Centrocampisti: Calidonna, Calomino, Foderaro, Leta Scardamaglia, Sisca

Attaccanti: Buccinnà, Giudice, Ortolini, Perri, Primerano, Scarpino

Si informa inoltre che è già possibile acquistare il proprio biglietto in prevendita presso il Bar Golden Black, sito in Via Trento n.4 fino alle 13 di domani.

Si ricorda infine che per assistere all’evento bisognerà essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Dovrà essere utilizzata la mascherina e rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti.