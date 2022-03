Raffaele Lamezia impegnata questo pomeriggio ad Aci Catena contro la Universal Lo Re Catania

Nella ventesima giornata di campionato di pallavolo di serie B maschile la Raffaele Lamezia sarà impegnata questo pomeriggio ad Aci Catena contro la Universal Lo Re CT.

Un impegno non facile per i gialloblu, visto che gli etnei occupano il quinto posto in classifica e faranno di tutto per conquistare i 3 punti necessari per staccare le altre squadre.

La Raffaele, dal canto suo, deve confermare il buon momento dimostrato nel match casalingo di sabato scorso contro la Tonno Callipo VV.

Luca Torchia, team manager gialloblu, dichiara: «affronteremo un avversario molto combattivo, soprattutto tra le mura amiche. L’Universal sulla carta ha buoni giocatori, a mio avviso occupa quella posizione in classifica anche perché la stagione è particolare, hanno avuto defezioni come anche noi nell’arco dell’annata che hanno inciso sull’andamento. Come sempre scenderemo in campo dando il massimo con un solo obbiettivo, la vittoria».