Rinviata per positività negli ospiti la sfida tra Sambiase e Parghelia in programma domani al “Gianni Renda”

L’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica che la gara tra Sambiase e Parghelia, valida per la diciannovesima giornata nel girone C di Prima Categoria, in programma domani alle 14.30, è stata rinviata a causa di diverse positività al Covid nel gruppo squadra Parghelia. I tagliandi per la gara già acquistati in prevendita saranno ritenuti validi per la prossima gara casalinga dei giallorossi.

La società del presidente Antonio Varrà tiene, inoltre, a comunicare alla tifoseria giallorossa che la FIGC ha definitivamente approvato il cambio di denominazione del Città di Lamezia Terme che da oggi è a tutti gli effetti ASD Sambiase Calcio 1923.