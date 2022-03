BASKETBALL LAMEZIA – A.D. BASKET BELLIZZI 62-45

(25-8, 37-18, 52-30)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 12, Malvaso, Monier 12, Tartamella 2, Miscimarra, Sakellariou 14, Ferretti 7, Giampà G, Romeo 2, Grande, Terreni 13.

Coach: Barilla.

A.D. BASKET BELLIZZI: Granata, Scolpini, Bentrad, Vitale 3, Lazukic 5, Di Mauro 2, Iacovino, Kaufmanis 8, Polito, Truglio 7, Trapani 11, Esposito 9.

Coach: Sanfilippo.

Dopo riposo, rinvii Covid e trasferte torna al Palasparti il Basketball Lamezia, riprendendo da dove aveva lasciato: vincendo.

Partita senza grossa storia quella delle fenici gialloblu contro Belizzi, iniziata nel riscaldamento con un messaggio di pace congiunto delle due squadre.

Belizzi apre con una tripla di Esposito il primo quarto, subendo però di contro un parziale di 18 punti che costringe coach Sanfilippo al primo time out a metà parziale. Per gli ospiti le polveri in attacco continuano ad essere bagnate, ed al primo riposo si va sul 25-8 con soli 3 giocatori a referto ognuno con 1 tiro segnato per la squadra di coach Sanfilippo, mentre più varia la distribuzione dei canestri tra 5 giocatori nei padroni di casa.

Nel secondo quarto il divario aumenta, e al riposo lungo si va sul 37-18 con il tiro sulla sirena di Sakallariou che impatta contro il sostegno laterale del tabellone.

Copione del match che non muta nella terza frazione, chiusa sul 52-30, con spazio maggiore per Romeo e Giampà.

Negli ultimi 90 secondi con partita in ghiaccio (62-42) spazio anche per il giovane Sebastiano, seguito da Grande nel finale 62-45.

A fine gara prima targa Mvp della gara in questa stagione assegnata a Spasojevic.