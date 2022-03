Larga vittoria della Promosport ai danni della Db Rossoblu con Eccellenza ormai dietro l’angolo

NSD Promosport: Gonzalez, Perri, Schirripa, Casella, De Martino, Mascaro ( Morabito 22’st), Azzinnaro ( Vasapollo 22’st), Scozzafava ( Lorecchio 8’st), Percia Montani (Mandarano 8’st), Colosimo (Riccelli 27’st), Villella. A disp: Mercuri, Barnofsky, Alfano, Melina. All. Morelli

DB Rossoblu: Martino D, Belmonte, Mirabelli, Scarnato, Gigliotti, De Chiara, Paciola S ( Russo A. 20’st), Maio (Callegaris 5’st), Federico, Amendola, Morrone (Crocco 30’st). A disp: Pedicone, De Pantis, Russo M, Feraco, Streface. All. Tignanelli

Tutto ancora facile per la capolista del girone a di Promozione, con anche la Denis Bergamini Rossoblu a tornare sconfitta dal “Rocco Riga” per mano della Promosport, in una gara terminata per 7-0.

Dopo appena 11’ dal fischio d’inizio i bianco azzurri sono abili a rompere il ghiaccio: capitan Scozzafava – su assist di Percia Montani – realizza la rete del vantaggio. Al 26’ ottima occasione per la Promosport: Villella ci prova con un gran tiro dalla distanza ma Martino si fa trovare pronto e riesce a respingere. Al 32’ arriva il raddoppio per i bianco azzurri: Percia Montani con una spettacolare rovesciata dal limite dell’area firma la rete del 2-0. La squadra ospite tenta qualche ripartenza ma la Promosport è padrona della partita e riesce a gestire in modo egregio il vantaggio. Si va al riposo sul risultato di 2-0.

Nella ripresa, i DB Rossoblu tornano in campo con un atteggiamento diverso e provano ad aggredire la porta bianco azzurra: al 1’ si avvicinano alla rete del 2-1 ma Gonzalez a tu per tu con un attaccante cosentino con un’ottima parata chiude lo specchio della porta. Al 4’ sfuma un’occasione per i bianco azzurri: Azzinnaro per un soffio non riesce ad agganciare una palla sulla linea. Al 7’ in seguito ad un fallo di mano i bianco azzurri guadagnano un calcio di rigore: Scozzafava non fallisce il tiro dal dischetto e trascina i compagni sul 3-0. Al 18’ Colosimo, in solitaria, si invola in area di rigore e trafigge Martino, mettendo la firma sul goal del 4-0. Al 29’ Riccelli – subentrato a Colosimo da appena 2’ – marca nell’ area piccola un difensore avversario e insacca con grande freddezza portando il risultato sul 5-0. Al 35’ i bianco azzurri guadagnano un calcio di punizione: Lorecchio si incarica della battuta e con un tiro da manuale spedisce la palla direttamente in porta portando a 6 le marcature bianco azzurre. Nel finale Villella mette la ciliegina sulla torta e chiude la partita sul risultato di 7-0.

Nella prossima giornata la Promosport sarà impegnati sul campo della Rossanese, con un altro passo verso il salto in Eccellenza date le 12 lunghezze di vantaggio sull’Amantea seconda in classifica.

Al termine della partita è intervenuto il portiere bianco azzurro Nicolas Gonzalez: ”Sono molto felice per la prestazione che abbiamo fatto oggi. Sapevamo che non era una partita facile perché loro arrivavano in fiducia dopo la vittoria contro V.E. Rende ma siamo scesi in campo con la fame di vincere che ci caratterizza. Penso che oggi in campo si sia visto il lavoro svolto in settimana, siamo consapevoli che possiamo ancora migliorare ma domenica dopo domenica dimostriamo sempre qualcosa in più. Personalmente credo che oggi sono stato in grado di fare la mia parte, soprattutto all’inizio del secondo tempo dove ho fatto una parata che poteva permettere loro di accorciare le distanze portandosi sul 2-1″.

“Come ho detto prima – prosegue – tutti in settimana lavoriamo per migliorare sia individualmente che in gruppo. Ci tengo a ringraziare l’allenatore dei portieri Rosario Esposito e Antonio Mercuri per essere sempre attenti ad ogni dettaglio in modo da migliorare sempre di più. Abbiamo ancora sei finali da giocare e siamo consapevoli che non possiamo abbassare l’attenzione se vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione, per cui da domani iniziamo a pensare all’impegno con la Rossanese. Infine, un ringraziamento a tutti i tifosi che ogni domenica sono sempre pronti a sostenerci”.