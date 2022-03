Borgo Grecanico-Promosport Women 1-5

Borgo Grecanico: Abate, Agostino, Capogreco, Cartiere, Crea, Denaro, Ferrante, Geremia, Lizzi, Manganaro, Meduri. A disposizione: Procopio, Pugliese, Roda, Taverniti, Sorrenti, Zinnato, Catena.

Promosport: Bajraktari, De Marco (40’ st Miceli), Di Cello (34’ st De Leonardo), Stranieri, Mancuso, Criseo, Cognetto (39’ Farrell), Surace (34’ st Meduri), Giudice (25 st’ Tibullo), Gattuso, Cardamone, Gigliotti. A disposizione: Zanfino. Allenatore: Crupi

Marcatrici: 35’ Cardamone (P), 37’ Gattuso (P), 50’ Cardamone (P), 52’ Cardamone (P), 70’ Agostino (B), 89’ Cardamone (P)

Ammonite: Gattuso (P), Meduri (B) e Taverniti (B)

Esordio vincente per la Promosport Women nel Campionato di Eccellenza femminile Girone A. Le ragazze di mister Giovanni Crupi si impongono 1-5 in casa del Borgo Grecanico, per la soddisfazione del tecnico: «la partita di oggi rappresentava l’inizio del progetto Promosport Women voluto fortemente dalla società. La parentesi della Coppa Italia, per una squadra di recente nascita come la nostra, ha rappresentato un ottimo banco di prova».

«Venire a giocare contro il Borgo Grecanico non è facile, squadra ostica che attacca con molti elementi e con ottime individualità. Avevamo preparato una partita accorta ma con la chiara idea di imporre le nostre giocate e così e stato anche se il Borgo Grecanico si è difeso molto bene resistendo per quasi 30 minuti», valuta Crupi, «nel primo tempo abbiamo sbagliato molte occasioni sottoporta, cosa che non si è ripetuta nella seconda frazione di gioco quando abbiamo capitalizzato ciò che abbiamo prodotto. Sono soddisfatto ma rimango dell’idea che bisogna fare di più, migliorarci resta sempre il nostro obiettivo».