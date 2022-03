Domenica a Lucca nella 2^ Prova Nazionale Assoluti Sciabola Femminile esordio in categoria per Gloria Davoli

Domenica a Lucca 2^ Prova Nazionale Assoluti Sciabola Femminile, con per il circolo scherma lametino in gara Gloria Davoli accompagnata da Alessandra Lucchino.

All’esordio in questa competizione, dopo la fase a gironi, ottenendo 1 vittoria e 4 sconfitta la Davoli è passata alla fase di eliminazione diretta nel tabellone dei 128.

Il primo assalto, contro la Grimaldi della Champ Napoli, l’ha vista imporsi all’ultima stoccata per 15/14 accedendo così nel tabellone dei 64. In questo assalto ha come avversaria l’atleta Criscio delle Fiamme Oro, atleta che fa parte della nazionale assoluta perdendo per 15/5.

Considerando che la Davoli esordiva in questa categoria assoluta si è comportata molto bene ottenendo un 63^ posto in classifica generale. Questo risultato le permette di guadagnare molte posizioni sia nel ranking assoluto che in quello della sua categoria Cadette, ed attualmente si trova al 39^ posto.

Per la Lucchino la giovane schermitrice calabrese ha avuto «ottimo il comportamento in gara ed ottima prestazione dimostrando un buon bagaglio tecnico ed una buona base per il futuro».