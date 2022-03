Due gli atleti del Centro Sport Karate Lamezia ad aprile al Campionato Italiano Fijlkam classe cadetti

Saranno due gli atleti del Centro Sport Karate Lamezia, affiliata fijlkam dal 1985, che parteciperanno il prossimo 8-9-10 Aprile 2022 al Campionato Italiano di Karate Fijlkam classe cadetti (14-15 anni) che si svolgerà al Palapellicone di Ostia Lido (Roma).

Dopo aver superato brillantemente le fasi Regionali, organizzate dal Comitato Regionale Calabria settore Karate che si sono svolte domenica 13 marzo presso il centro polifunzionale “Pasqualino Gagliardi”, sotto la guida del maestro Mario Amendola l’atleta Antonio Cerminara ha conquistato la medaglia d’argento staccando così il pass per la finale Nazionale aggiungendosi al suo compagno di squadra Antonio Esposito, già qualificato di diritto alla finale Nazionale visto il 5° posto ottenuto ai Campionati Italiani del 2021.

Medaglia di bronzo per Francesco Mazzei, che per un soffio non riesce ad ottenere la qualificazione per il campionato Italiano, e 5° posto per Matteo Sesto alla sua prima esperienza agonistica.

Molto soddisfatta la presidente Jessica Amendola per la qualificazione ottenuta per il secondo anno consecutivo dagli atleti Cerminara e Esposito che rappresenteranno il Centro Sport Karate al Campionato Italiano, sostenendo che “ora l’importante è prepararsi al meglio per la fase Nazionale cercando di migliorare la prestazione dello scorso anno”