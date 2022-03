L’Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia disponibili a lezioni di scuola calcio gratuite per i bimbi ucraini

L’Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia affiliata al Torino Fc è a sostegno dell’Ucraina

La società sarà lieta di ospitare gratuitamente ai suoi corsi bambini provenienti dall’Ucraina della fascia di età dai 6 ai 13 anni.

“Nelle nostre possibilità – dichiara in una nota la dirigenza – cercheremo di consegnare gratuitamente abbigliamento sportivo e metterli in condizione di divertirsi insieme agli altri bimbi. Purtroppo ora è quello che manca a loro, vivere la propria vita per come dovrebbe essere, creare il proprio percorso senza ulteriori ostacoli, nessuno puoi decidere oltre Dio la vita di un altro. Siamo qui nel porgere una mano”.