Ecosistem Lameziasoccer alla ricerca delle Final Eight di Coppa Italia a Palermo

Tutto in quaranta minuti, salvo supplementari, tra Ecosistem Lameziasoccer e Città di Palermo per l’accesso alla Final Eight della Coppa Italia di serie B.

Dopo aver eliminato rispettivamente Canicattì e Pgs Luce Messina, le due formazioni, che erano in testa alla fine del girone di andata, si affrontano in una gara secca per decidere chi rappresenterà il girone H alla fase finale che si giocherà a Policoro dal 31 marzo al 2 aprile.

Sarà la terza volta che le due squadre si affrontano in questa stagione e quindi si conoscono molto bene entrambe. Non ci dovrebbero essere segreti per i due team, e quindi c’è da aspettarsi una gara a viso aperto, anche se i padroni di casa giocano con due risultati su tre a disposizione.

Per l’Ecosistem non ci sono alternative; per passare il turno occorre la vittoria, magari anche ai tempi supplementari. In un certo senso meglio così; nella fase di ritorno del campionato, forse, troppo spesso ci si è accontentati di non perdere senza così rischiare, ora invece non ci si può accontentare e si deve dare tutto. Dentro o fuori, non ci sono alternative ne tiri di rigore a giustificare il fato.

Dopo essere state superate in classifica dal Canicattì, e con sole quattro gare al termine, la coppa diventa un passaggio quasi obbligatorio per entrambe che possono dare un senso alla stagione. Certo, ancora ci sono i play-off eventualmente da giocare a fine stagione, ma la coccarda tricolore e l’esperienza di un concentramento nazionale dove si incontrano le migliori di tutti i gironi non è da sottovalutare.

Una buona performance in coppa potrebbe far cambiare rotta, non tanto al gioco, ma ai risultati. Nelle ultime settimane, pur costruendo tanto gioco, gli orange non sono mai riusciti a concretizzarlo imbucando il pallone più degli avversari. Cose che capitano, come in effetti anche l’esatto contrario, ma che non possono durare una vita; a volte basta un piccolo quasi insignificante episodio (magari anche fuori dal campo) per cambiare il trend e l’intera stagione.

Per il match che si giocherà al PalaOreto, alle 15, con diretta sulla pagina facebook della società, la C.A.N. 5 dell’AIA ha designato per la direzione Matteo Mazzoni di Ferrara e Matteo Ottaviani di Trieste con al cronometro Marco Lupo di Palermo.