Spola del pullman del Fc Lamezia Terme per trasportare in Polonia beni di prima necessità e riportare 50 ucraini

Complice la domenica di riposo di tutta la serie D, la società FC Lamezia Terme si mette a disposizione per raccogliere e consegnare beni di prima necessità alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra. L’attività operativa partirà domani, con la collaborazione dell’associazione Refugees Welcome, con i cittadini che fino a lunedì potranno portare il loro aiuto allo stadio “D’Ippolito” dalle 15 alle 18.

Martedì il pullman ufficiale con i colori della squadra lametina partirà per il centro di assistenza e soccorso in Polonia per sostenere la popolazione dell’Ucraina. All’andata il pullman trasporterà beni di prima necessità raccolti a Lamezia Terme, con scalo a Milano per caricare i contributi dei lavoratori di MeglioQuesto. ll pullman farà poi rientro in Italia con a bordo 50 cittadini ucraini, principalmente donne e bambini che hanno chiesto di essere ospitati in Italia.

In via Marconi lunedì anche i giocatori di mister Campilongo scenderanno in campo per aiutare i cittadini a caricare i beni raccolti sul pullman prima della partenza prevista per il giorno successivo.

Si potranno donare: omogeneizzati, latte in polvere per neonati, pannolini, assorbenti, dentifricio, spazzolini, zucchero, biscotti, pasta, riso, tonno, latte a lunga conservazione, garze, bendaggi, farmaci cortisonici (Bentelan, Deltacortene, Idrocortisone, Prednisolone), anti diabetici (Metformina, Insulina lantus, Insulina anidra, Glucagone), gastrointestinali (Plasil, Domperidone, Fermenti lattici, Imodium, Buscopan, Geffer, Maalox, Dissenten, Macrogol bustine, Clisma grande, Microclismi (x bimbi), Pursennid, gastroprotettori come pantoprazolo, omeprazolo, esomeprazolo) e antibiotici (Augmentin, Azitromicina, Ciprofloxacina, Levofloxacina, Fosfomicina), guanti, igienizzante, mascherine, torce, pile e vestiti termici.

Il progetto di solidarietà per la popolazione dell’Ucraina coinvolge l’associazione Refugees Welcome Italia, che metterà a disposizione della squadra di soccorso un rappresentante dell’ente di accoglienza e un interprete di madrelingua ucraina per facilitare la comunicazione con i cittadini al confine.

Felice Saladini, Presidente della società FC Lamezia Terme e CEO di MeglioQuesto, rimarca come «le iniziative messe in campo a sostegno della popolazione ucraine sono moltissime e questo dimostra il grande impegno solidale degli italiani. Conosco la mia città e i miei concittadini, così come sono certo che lo spirito di squadra della grande famiglia di MeglioQuesto farà del suo meglio per contribuire attivamente al sostegno della popolazione».