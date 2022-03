Royal Team Lamezia in casa della Salernitana alla ricerca del secondo posto matematico

Trasferta campana per la Royal Team Lamezia che domani alle 16 sarà di scena a Pontecagnano contro la Salernitana Femminile.

Partita importante perché le biancoverdi affronteranno la diretta inseguitrice e una vittoria sancirebbe il secondo posto matematico per le lametine.

Ma tante sono le difficoltà: l’ottimo stato di forma delle campane e soprattutto l’impianto, che è più piccolo rispetto al solito e limita le qualità delle ragazze di mister Giorgi.

“Andiamo a Pontecagnano con la consapevolezza di dover vincere – afferma Claudia Marin, – sarà una sfida ad altissimo livello. Non deve dare facili illusioni il risultato rotondo dell’andata, 9-1, perché sul proprio campo la Salernitana è una squadra pericolosissima. Peccato per l’ingiusta squalifica di Yas Toledo, giocheremo a viso aperto e faremo di tutto per non far pesare la sua assenza, non ci lasceremo intimorire”

Arbitri dell’incontro Buonocore di Castellammare di Stabia e Ciccarelli di Napoli.