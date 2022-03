Sono 22 i giallorossi convocati da mister Paolo Gallo per la sfida contro il San Calogero in programma domani alle 14.30 presso lo stadio “Maio”, gara valida per il 20° turno nel torneo di Prima Categoria girone C.

Ecco la lista completa:

Portieri: Simonetta, De Sibio

Difensori: Anello, Chirico, Cincotta, Miletta, Perri, Pilieci, Vasile

Centrocampisti: Diop, Fortuna, Liparota, Marrello, Michienzi, Platì, Tallari

Attaccanti: Angotti, Jarju, Pellegrino, Russo, Scarpino, Varrà