Torna il campionato di Prima Divisione di volley maschile con l’incontro tra la Blue Foxes Sicma e la Volo Virtus Lamezia.

Primi due set a favore della formazione di Curinga, terzo con gli ospiti subito in vantaggio per 4/2, per la partita che diventa equilibratissima fino alla fine: i padroni di casa vincono 27/25 chiudendo così la contesa sul 3-0.