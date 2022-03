PROMOSPORT (4-2-3-1): Bajraktari; De Leonardo (27’st Farrel), Criseo, Mancuso, Di Cello (36’st Falvo); Gattuso, Stranieri; Cardamone, Colonna (21’st Tibullo), Surace (40’st Miceli); Giudice (27’st Meduri).

A disp.: Gigliotti, Zanfino.

All.: Crupi.

VALLE DELL ESARO COSENZA (4-4-2): Borrelli; Iannuzzi T, Andreoli, Bartucci, Belotti; Salerno (35’st Spagnuolo), Iannuzzi M, Cefalà (29’st Ruffo), Cerchiaro (18’st Arnone); Filippeli (16’st Dattoli), Iacoi.

A disp.: Marino.

All. Bartucci .

ARBITRO: Biondo di Reggio Calabria

RETI: 4’ pt Cardamone, 17’pt Surace, 21’pt Cardamone, 38’pt Surace, 10’st Cardamone, 24’st Giudice, 26’st Giudice, 44’st Tibullo

NOTE: spettatori 50 circa. Angoli: 6-2.

Bissa la vittoria in trasferta dell’esordio in Eccellenza la Promosport Women, che per il debutto casalingo veste la propria veste migliore battendo al “D’Ippolito” per 8-0 la Valle dell’Esaro di Cosenza.

Partita a senso unico, con Bajraktari mai impensierita dalle avversarie mentre sull’altro versante molto più lavoro per il pari ruolo Borrelli.

PRIMO TEMPO

2′ Surace mette al centro per Giudice che sola davanti al portiere conclude debolmente facilitando il salvataggio in corner

3′ Colonna centra il palo alla sinistra di Borrelli

4′ Cardamone controlla bene in area e trova il vantaggio piazzando il pallone su palo lontano

11′ Cardamone pericolosa, Borrelli non si fa sorprendere

13′ Cardamone si invola bene sulla corsia destra, supera in velocità due avversarie ma in area prova la conclusione sull’incrocio opposto che si spegne sul fondo

17′ Surace approfitta di un errata lettura difensiva di Andreoli ed in area piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali

21′ punizione lunga di Gattuso per Cardamone che è libera di controllare in area e battere Borrelli in uscita

38′ poker Promosport con Surace che trova la doppietta concretizzando una ripartenza

43′ Surace mette davanti la porta Cardamone che però impatta male spedendo in curva davanti la linea

SECONDO TEMPO

5′ Borrelli brava a chiudere su Surace

9′ Cardamone trova la riposta del portiere sul tentativo in diagonale

10′ nuovo taglio di Cardamone che controlla e supera il portiere in uscita per il quinto gol Promosport

24′ azione insistita della Promosport con ultima deviazione vincente di Giudice che sorprende il portiere avversario

26′ Gattuso sulla destra crossa al centro per Giudice che trova la doppietta personale

34′ Surace elude il fuorigioco, supera anche il portiere ma conclude sul palo, palla che rimane in gioco con Cardamone che non trova il tap in vincente a porta sguarnita

44′ chiude il conto delle marcature Tibullo portando ad 8 il divario di reti