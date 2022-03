RAFFAELE LAMEZIA – AQUILA BRONTE 2-3 (22-25 25-19 18-25 25-21 8-15)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L), Viterbo, Citriniti, Iorno, Porfida, Palmeri, Graziano, Torchia, Chirumbolo, Paradiso. All. Torchia

AQUILA BRONTE: Sabella, Carbone, Andronico, Cartillone, Amato, De Santis (L), Scuffia , Fallico, Libertà, Penna, Benini, Platania, Andronico G.

L’Aquila Bronte si conferma bestia nera per la Raffaele Lamezia: dopo la vittoria dell’andata, Sabella e compagni si riconfermano anche nel ritorno ed espugnano il PalaSparti per 3 set a 2.

Ottima la prova dei siciliani che con un incontenibile Scuffia mettono in difficoltà i gialloblu che, seppur decimati, provano a riequilibrare le sorti del match. La Raffaele risponde solo a tratti e così Bronte porta a casa due punti, importanti in chiave playoff.

I gialloblu devono ricomporsi e reagire già da sabato nell’impegno di Fiumefreddo col Costa Dolci Papiro CT.

Il mister Salvatore Torchia dichiara: «Sapevamo di avere qualche difficoltà, a cui se ne sono aggiunte altre durante la gara, con la indisposizione di Graziano, che sinceramente non so come abbia concluso la gara, e l’infortunio di Porfida. Va detto che loro sono una buona squadra, e contro di noi si esaltano, Scuffia stasera è stato determinante non solo con quella serie nel finale, ma con qualche soluzione su azioni lunghe che sono andate a loro favore. Mi verrebbe da dire che nelle condizioni in cui eravamo forse abbiamo limitato i danni, ma non lo dico perché qualcosa in più potevamo fare soprattutto al servizio, fondamentale che ha fatto la differenza».