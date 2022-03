SAN CALOGERO-SAMBIASE 1-1

San Calogero: Sgro, Zinna, Garcea, Maccarone, Aquilano, Sangare (27’ st Pisano), Galati (34’ st Maiga), Toscano, Marasco (27’ st Grillo D.), Russo (43’ st Bresci), Monteleone. A disposizione: Calabria, Prestia, Muraca, Grillo F. Giordano. Allenatore: Domenico Romano

Sambiase (3-4-1-2): Simonetta; Fortuna, Vasile, Tallari (13’ st Russo); Platì (47’ st Perri), Diop, Michienzi, Cincotta; Angotti; Pellegrino, Scarpino (36’ st Marrello). A disposizione: De Sibio, Liparota, Chirico, Varrà, Miletta, Jarju. Allenatore: Paolo Gallo

Marcatori: 55’ Monteleone (SC), 75’ Pellegrino (SA)

Ammoniti: Monteleone per il San Calogero, Scarpino, Cincotta, Diop per il Sambiase. Espulso Galati per il San Calogero.

Ottavo risultato utile per il Sambiase che impatta 1-1 in casa del San Calogero nel match valido per il 20° turno in Prima Categoria girone C.

Dopo un primo tempo senza reti, gara che si sblocca in favore dei padroni di casa dopo 10 minuti nella ripresa, con pareggio ospite ad un quarto d’ora dal 90′.

Mister Gallo a fine gara commenta così il pareggio: «grande prestazione da parte di tutti, forse la più bella dopo quella offerta nel derby contro la Vigor, ottenuta su un campo difficilissimo contro una squadra forte che merita la classifica che ha. Noi nonostante abbiamo giocato su un campo in terra al quale non siamo abituati, abbiamo creato numerose palle gol, il non aver concretizzato resta l’unica pecca di questa giornata, ma abbiamo vinto tanti duelli, abbiamo giocato con cattiveria e grinta. Sono contentissimo della prestazione, è stato un punto strameritato, con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto portare a casa l’intera posta in palio. Continua la nostra serie utile con l’ottavo risultato consecutivo su un campo dove in pochi riusciranno a strappare punti. Siamo contenti, guardiamo a noi stessi e ora concentriamoci al doppio impegno casalingo che ci aspetta, domenica contro il Chiaravalle e poi mercoledì contro il Parghelia per il recupero della gara rinviata lo scorso 13 marzo».