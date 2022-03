NSD Promosport: Gonzalez, Perri, Schirripa (Melina 23’st), Casella (Lorecchio 15’st), Barnofsky, De Martino, Azzinnaro ( Mascaro 20’st), Scozzafava, Percia Montani ( Alfano 40’st), Colosimo, Villella ( Mandarano 23’st). A disp: Mercuri, De Fazio, Ventura. All. Morelli

ASD Rossanese: Gualtieri, Rizzo, Carrozza, De Simone, Casacchia, Diaco, Marano ( Mauri 15’st), Assisi, Sapia ( Casacchia 20’st), Bongiorno, Canaliu ( Caruso 34’st). A disp: Romano, Perfetto, Novellis, Logiudice, Ruffo, Canotto. All. Aloisi

Promosport corsara verso l’Eccellenza, 2-0 alla Rossanese.

Ottima partenza dei bianco azzurri che sin da subito cercano di impostare il gioco e rendersi padroni della partita. Al 2’ Scozzafava a tu per tu con Gualtieri tenta il tiro ma il portiere avversario è abile a respingere. Al 20’ nuova occasione per la squadra di mister Morelli: sinistro di Villella dalla distanza che pecca di potenza; la palla è facile preda di Gualtieri. Al 35’ cross di Schirripa dalla sinistra, è abile Villella a intercettare di testa ma manca la conclusione. Al 37’ la squadra di casa si rende pericolosa su un calcio di punizione: Carrozza insacca in rete ma il goal viene annullato per fuorigioco. Nonostante le occasioni si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa i bianco azzurri tornano sul campo di gioco con un piglio diverso e la rete del vantaggio non tarda ad arrivare: al 7’ su schema da calcio d’angolo battuto da Azzinnaro, Colosimo trova in area Villella che trafigge la porta avversaria e firma la rete del vantaggio. Al 22’ occasione per la Rossanese di pareggiare i conti su un calcio di punizione ma la palla si infrange sulla barriera bianco azzurra. Al 42’ Colosimo spedisce di poco a sinistra della porta.

Al 44’ Alfano, subentrato a Percia Montani da appena 4’, su assist di Scozzafava taglia in area e con un gran tiro trafigge Gualtieri, realizzando la rete del raddoppio.

Ottima prestazione della Promosport che è sempre più vicina al salto di categoria. Nella prossima giornata, domenica 27 marzo, i bianco azzurri saranno impegnati, le mura casalinghe del Rocco Riga, con il Praia Tortora.

Al termine della partita è intervenuto il terzino bianco azzurro Giovanni Alfano, autore della rete del raddoppio: “felice per il goal fatto e soprattutto per i tre punti conquistati con la vittoria di questa partita contro una squadra molto forte.

Siamo quasi giunti al traguardo, e proprio per questo voglio ringraziare il nostro presidente per tutti sacrifici fatti per noi. Inoltre vorrei dedicare il mio gol a Matteo Monte, il quale in questi anni mi è sempre stato vicino”.