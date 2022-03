Coppa Calabria C5 “Memorial Stefano Gallo”, Sporting Club Lamezia e Sporting Melicucco all’atto finale

Tutto pronto per la finale della Coppa Calabria di Calcio a 5 intitolata alla memoria del compianto Stefano Gallo: saranno Sporting Club Lamezia C5 e Sporting Melicucco a contendersi il titolo che torna a disputarsi nel consueto scenario del Palasport “Stefano Gallo” di Catanzaro, sito in Località Corvo, con fischio d’inizio previsto per le 17.30.

Le due squadre arrivano a giocarsi il trofeo dopo aver superato in semifinale la Folgore di Cariati (Sp. Club Lamezia) e l’Olimpia 2000 di Reggio Calabria (Sp. Melicucco).

Ad arbitrare l’incontro sarà la coppia formata da Salvatore Ranieri di Soverato e Maurizio Barcio di Cosenza.

Albo d’oro Coppa Calabria “Memorial Stefano Gallo”