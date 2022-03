Dal 30 marzo sportello di informazione sportiva presso il Centro protesi Inail di Lamezia Terme

Partiranno mercoledì 30 marzo le attività del nuovo sportello di informazione sportiva presso la filiale di Lamezia Terme del Centro protesi Inail, realizzato in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico (Cip) della Calabria. Rivolto agli assistiti del Centro protesi, il nuovo servizio si occuperà di promozione e orientamento all’attività sportiva.

In concomitanza con la prima visita tecnico-sanitaria, lo sportello Cip sarà operativo dalle 10 alle 13 l’ultimo mercoledì del mese, in marzo, maggio e luglio e l’ultimo martedì del mese, in aprile e giugno.

I delegati provinciali del Comitato paralimpico di Catanzaro e Vibo Valentia si alterneranno per assistere gli interessati nella scelta della disciplina più idonea e per fornire loro il necessario supporto tecnico all’avviamento alla pratica sportiva. Per avere informazioni è possibile contattare la responsabile del Servizio psicosociale, Piera Stracuzza, ai numeri 0961 1535449 oppure 333 55993304.