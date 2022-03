Tra nuove tariffe, agibilità, bandi di gestione e atti amministrativi road map in divenire per gli impianti sportivi

Con un nuovo bando di gestione da approvare ed affidare entro il 30 giugno, sugli impianti sportivi comunali si è tornato a fare il punto in quarta commissione tra consiglieri comunali, il dirigente Antonio Califano, ed il rup di alcune pratiche Dorota Agnieszka Luszczyk.

L’opposizione chiede indicazioni sul Palagatti e palestra della scuola media Pitagora per citare due casi di palestre scolastiche aperte al mattino ma non al pomeriggio, invitando a non andare incontro all’ennesima proroga per la gestione ma chiedendo di avere risposte, anche però su atti amministrativi pubblicati a dicembre.

Il funzionario sulla questione D’Ippolito riepiloga gli atti seguiti precisando la pubblicazione degli stessi tra dicembre per le proroghe e marzo per l’affidamento trimestrale alla Promosport, al netto della polemica societaria e politica che viaggiava invece su binari diversi, mentre solo dopo l’approvazione delle tariffe arrivata a febbraio (e solo per gli attuali impegni aperti) si è potuto iniziare a discutere sul nuovo bando. Nel dibattito emerge come tra diversi consiglieri comunali non siano a conoscenza delle nuove tariffe, pubblicate sul sito internet un mese dopo la mancata presenza degli allegati alla delibera di giunta (altro aspetto che nessuno degli eletti ha notato).

Secondo la Luszczyk i bandi dovrebbero essere quindi pronti a breve, ma preannunciando che nel caso di ulteriori modifiche alla normativa nazionale si potrebbe però effettuare anche tramite procedura Mepa e non con l’avviso pubblico già seguito in precedenza, valutando il caso che si sia sopra la soglia comunitaria (evenienza che al momento al massimo potrebbe riguardare il nuovo palasport di via del Progresso, difficilmente i 4 impianti attualmente aperti alla pratica sportiva).

L’arrivo di Califano poi svela altri particolari: il Palagatti rimane chiuso poiché non si trovavano gli atti di proprietà per completarne l’accatastamento, mentre per la palestra al primo piano della Pitagora mancano alcuni lavori per i servizi. Sullo scheletro della tensostruttura accanto il Palagatti si rimarca sia al centro dell’ipotesi di un progetto di finanza privato, immaginandone la conversione in centro dedicato alla scherma.

Al momento si sta facendo una ricognizione anche degli impianti di interesse di quartiere, ovvero campetti all’aperto presenti in varie zone del territorio, mentre rimane un’interlocuzione mai avviata quella per l’uso delle palestre degli istituti superiori.

I consiglieri chiedono così di avere un resoconto scritto anche provvisorio della situazione di tutti gli impianti sportivi in città, il dirigente rimarca come risposte esaustive in tal senso richiederebbero molto più personale di quello in servizio.

L’INDIRIZZO AMMINISTRATIVO

Del piano economico di gestione, anche se ancora provvisorio, approvato a gennaio si è già effettuato un primo impegno (redazione dei piani finanziari di gestione degli stadi comunali “Guido D’Ippolito” , “Gianni Renda”e “Rocco Riga” e Palazzetto “Alfio Sparti” e contestuale aggiornamento tariffario), minori passi in avanti per gli altri obiettivi, ovvero: avvio iter per la classificazione impianti sportivi di interesse di quartiere privi di rilevanza economica (campetti) con relativo avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso; avvio iter procedurale per acquisizione agibilità di alcune strutture quali per esempio palestra Gatti, impianto sportivo Provenzano, palestra scuola Agraria Savutano.

Sempre nel Peg compaiono sia cantieri aperti (come il nuovo palazzetto dello sport in via del Progresso che il campo polivalente dietro la chiesa di Santa Maria Goretti) che altri da avviare (l’impianto polivalente in località Santa Maria, il centro federale di tiro con l’arco all’interno del parco 25 aprile, per “1000 cantieri per lo sport” la ristrutturazione palestra coperta Sant’Eufemia Lamezia, riqualificazione Palasparti), stimando sopra i 90.000 euro annui i costi per le utenze e sopra i 50.000 quelli di manutenzione delle strutture sportive.

L’INDIRIZZO POLITICO

Nelle linee programmatiche che domani il sindaco Paolo Mascaro presenterà in consiglio comunale, da realizzare su un lasso temporale non più di 5 ma di 3 anni, lo sport viene introdotto «quale fattore di crescita della Comunità e di sviluppo del territorio nel pieno rispetto dell’ambiente» in collaborazione tra istituzioni, società sportive, scuola e associazioni, dove non si parla della consulta dello sport ma di «“Assemblea Sportiva Comunale”, costituita da tutte le realtà presenti sul territorio, ma coordinata da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Coni e responsabili di Federazioni, insieme naturalmente alle linee guida dell’Assessore del ramo».

Si reputa che «dovrà essere per questo analizzata anche la mappa degli impianti sportivi esistenti e la loro utilizzazione effettiva, programmandone la costruzione di nuovi che non siano la realizzazione di opere faraoniche di difficile gestione, ma che possano essere di utilizzo quotidiano e dislocati in varie zone cittadine per poter servire le diverse realtà dei vari quartieri, anche periferici, collinari e montani».

Si valuta «di affidare anche a società sportive, organizzazioni di volontariato e sociali con provata esperienza e che siano presenti sul territorio da un congruo numero di anni aree standard e a destinazione sportiva su cui poter realizzare progetti di piccoli e medi impianti con “opzioni comunali” che garantiscano una sorta di gestione comune con la garanzia della frequentazione gratuita di fasce di popolazione relative a minoranze, disadattati, bambini disabili ed a rischio di emarginazione, realizzando in pieno l’idea dello “Sport per tutti”» e di «valutare progetti in associazione con imprenditori locali per la trasformazione ed il miglioramento, ove possibile, delle attuali strutture sportive in vere e proprie “Cittadelle dello Sport” fruibili a tutta la Comunità».

Andando dalle linee generali a quelle più specifiche nel campo dell’edilizia sportiva si valuta di dover «recuperare il tempo purtroppo malamente perduto e sarà necessario riallacciare il front office istituzionale con il Credito Sportivo che durante l’amministrazione 2015-2017 aveva visto l’approvazione dei finanziamenti inerenti sia la realizzazione del manto erboso per lo stadio Guido D’Ippolito (per circa 600.000 euro) e sia la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport (per circa 1.000.000 euro)» ricordando che per l’impianto di via Marconi si è ottenuto a dicembre un altro finanziamento per la sua riqualificazione.

Inoltre occorrerà ulteriormente programmare con accesso alle varie fonti di finanziamento:

la rigenerazione e la posa in opera dell’erba sintetica sia al campo sportivo di Fronti che al Provenzano;

la rigenerazione del campo polifunzionale di Sant’Eufemia Lamezia, per il quale deve esserci specifica attenzione alla disciplina della pallamano;

completati i lavori complementari disposti a seguito della delibera di giunta comunale n. 1583 del 21/12/16, lo stadio Gianni Renda può essere oggetto di nuovi investimenti e tra questi anche quelli finalizzati ad ospitare l’atletica leggera.

Sul nuovo palasport di via del Progresso si rimarca che «è stato richiesto finanziamento per i lavori complementari che riguardano soprattutto l’area esterna in termini di parcheggi, illuminazione e viabilità con positive rassicurazioni da parte della Regione Calabria», ma nel frattempo si dovrà trovare un gestore entro fine anno.