BASKETBALL LAMEZIA – BIM BUM RENDE 54-59

(13-13, 23-30, 35-45)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 11, Ielo, Monier 11, Tartamella 6, Sakellariou 7, Ferretti 8, Giampà G, Sebastiano, Romeo, Idone, Giampà F, Terreni 6.

Coach: Barilla.

BIM BUM RENDE: Markovic 2, Miljanic 7, Ginefra 13, Vukosavljevic, Malkic 7, Guzzo 8, La Neve, Vasa, Spadafora, Kancleris 11, Guadagnolo, Espinoza 11.

Coach: Carbone.

Inizia con una sconfitta ed un infortunio il tour de force per il Basketball Lamezia, che nel giro di un mese giocherà 8 volte al ritmo di una gara ogni 3 giorni tra impegni da calendario e recuperi da dover osservare.

Rende si conferma squadra in forma e riesce ad espugnare il Palasparti grazie ad una maggiore percentuale da dietro l’arco, dove le fenici questa sera sono venute meno rispetto al solito.

Ad inizio gara i due attacchi ci mettono un po’ a carburare, coach Barilla chiama time out sul 9-13 contestando alla squadra un atteggiamento sbagliato sulle due metà campo. Le risposte non sono immediate, ma al primo riposo si va sul 13 pari.

Fenici che non trovano continuità, coach Barilla richiama tutti in panchina sul 17-18 a 210 secondi dall’intervallo lungo ma con i gialloblu in bonus falli è Rende a mettere la testa avanti (21-27) con il secondo quarto che si chiude sul 23-30.

Monier e compagni anche al rientro in campo litigano con i ferri, non Ginefra che trova l’allungo da fuori l’arco (23-38), i primi punti di Spasojevic della gara suggeriscono il time out per coach Carbone (27-40). Lamezia non trova le proprie certezze offensive, e chiude il terzo quarto sotto sul 35-45.

In avvio quarto si fa male Tartamella, una tripla di Romeo illude per una rimonta che però si ferma subito sul nascere (38-47) ed anche le proteste si fanno più concitate con i primi falli tecnici chiamati alle panchine.

Il pubblico del Palasparti comincia a farsi sentire di più, Ferretti e compagni migliorano in difesa e ricuciono il divario (46-48), ma Rende rimane ancora vanti nonostante il bonus falli raggiunto a 2 minuti dal termine. Espinoza trova la tripla sullo scadere a 42 secondi dal termine (50-56), e si gioca così sui tiri liberi e gli ospiti vincono 54-59