Mercoledì per la Raffaele Lamezia con 3 vittorie su 3

Turno infrasettimanale che sorride alla Raffaele Lamezia, tutte le squadre, impegnate nei campionati di serie C maschile e femminile, hanno infatti conquistato i tre punti in palio.

Nella serie C femminile la Raffaele Lamezia Cantanapoli ha battuto al Palasparti la New Teodosis per 3 set a zero (25-15, 25-18, 25-12) confermandosi al nono posto in classifica. Nello stesso girone, stesso risultato, ma in casa della Polisportiva Elio Liozzi (19-25, 23-25, 15-25) per la Raffaele Lamezia Salumi della Corte. Terzo posto in classifica invece per le ragazze di mister Grandinetti.

Nella serie C maschile seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Raffaele Lameziaterme.it. I giovani gialloblu battono sul proprio campo la Omi-Fer Franco Tigano per 3-1 (21-25, 18-25, 25-11, 18-25), scavalcano Taverna e si insediano al terzo posto in classifica.

Entusiasta il presidente Francesco Strangis: «avere quattro squadre, una in serie B e tre in serie C, è un dispendio di risorse, fisiche oltre che economiche. Ma queste giornate ti ripagano di tutti gli sforzi fatti, vedere i nostri giovani così determinati mi fa capire che siamo sulla strada giusta. Al di la dei risultati stiamo lavorando sulla crescita dei nostri ragazzi, dedico a loro queste vittorie perchè stanno lavorando duramente e con dedizione.»