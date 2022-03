Il Covid fa saltare le gare casalinghe di Vigor 1919 e Sambiase previste questo fine settimana

Doveva essere una domenica con le 4 principali società sportive lametine tutte in casa, ma alla fine solo 2 scenderanno in campo causa Covid.

Sia la partita della Vigor 1919, prevista domani al “Guido D’Ippolito, che quella del Sambiase in programma domenica al “Gianni Renda”, sono state infatti rinviate per casi di positività accertate.

Nel caso dei biancoverdi si comunica che «sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. La società ha attivato tutte le procedure previste dalla normativa in vigore, pertanto, la gara contro il Guardavalle, in programma domani 26 marzo alle 14.30 presso lo stadio “Guido D’Ippolito” e valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria girone C, è stata rinviata a data da destinarsi».

L’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica che la gara con il Chiaravalle, «valida per la ventunesima giornata nel girone C di Prima Categoria, in programma domenica 27 marzo alle 15.30 presso il Gianni Renda, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di diverse positività al Covid nel gruppo squadra del Chiaravalle».

Il Sambiase tornerà, quindi, davanti ai propri tifosi mercoledì alle 15.30 in occasione del recupero della gara contro il Parghelia, valida per il diciannovesimo turno.

Verosimile che i due recuperi delle gare non disputate questo fine settimane diventino turni infrasettimanali nel mese di aprile.