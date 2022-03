Domani primo match point per la Promosport verso l’Eccellenza

Domani primo match point per la Promosport che tra le mura amiche del “Rocco Riga” battendo il Praia Tortora, e con l’Amantea a non fare altrettanto, in occasione della ventiseiesima giornata di campionato potrebbe festeggiare la vittoria del campionato di Promozione.

Nel turno di andata i bianco azzurri si sono imposti per 2-0, mentre nella scorsa giornata la Promosport ha avuto la meglio sul campo della Rossanese per 2-0 ed il Praia Tortora si è imposto per 3-0 sul V.E Rende.

Se i ragazzi di mister Morelli sono in vetta alla classifica a quota 66 punti, la squadra di mister Aita occupa la quinta posizione a quota 44 punti.

Una partita fondamentale che potrebbe permettere ai bianco azzurri – in caso di vittoria – di ottenere la promozione in Eccellenza nel caso in cui l’Amantea pareggi o perda sul campo del Cassano.

Alla vigilia di questa cruciale partita è intervenuto l’attaccante bianco azzurro Alessio Colosimo «domani sarà una partita molto importante per noi, affronteremo un’ ottima squadra, organizzata in tutti i settori e in piena corsa play-off. Siamo consapevoli che dobbiamo affrontare la partita con la giusta mentalità, continuare a esprimere il nostro calcio – caratteristica che ci ha contraddistinto in questo campionato – e soprattutto dobbiamo essere bravi a non abbassare mai l’intensità e a giocare da squadra, solo in questo modo riusciremo a portare a casa la vittoria».