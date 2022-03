Lamezia Terme priva di Haberkon e Sabatino non al meglio, in difesa out anche Sirignano squalificato

Torna in campo l’Fc Lamezia Terme dopo due domeniche di stop previste per la compagine gialloblu nel calendario di serie D.

La querelle creata dalla società gialloblu attorno all’uso del “Guido D’Ippolito” ha fatto sì che l’ultima partita casalinga sia stata anche lontana dalla città della piana, con vittoria a Reggio Calabria contro il San Luca, ma ora si tornerà a giocare in via Marconi due volte nell’arco di 72 ore.

«Giocare in casa è diverso, anche se abbiamo fatto una grande partita a Reggio Calabria», commenta mister Campilongo, «spero di avere un pubblico numeroso, noi dobbiamo essere bravi a trovare oltre alla vittoria anche gli applausi dei nostri tifosi. Il cammino che ci attende non sappiamo dove ci porterà, ma dovrà essere fatto di prestazioni e soddisfazioni per chi ci viene a sostenere».

La classifica al momento non suggerisce ipotesi di ritorno imminente a battagliare per il salto diretto nei professionisti, a meno di passi falsi di chi precede Umbaca e compagni, ma due domeniche senza gare ufficiali ha permesso almeno di poter cercare di fare qualche aggiustamento tra muscoli e schemi di gioco al “Gianni Renda”.

«Speriamo che questa sosta ci abbia fatto bene, e non ci abbia danneggiato. Certo stavamo giocando bene, trovato un buon ritmo, ma non vuol dire nulla», spiega il trainer gialloblu, «abbiamo fatto in queste due settimane un lavoro intenso concentrandoci sul discorso tecnico – tattico. Abbiamo due incontri casalinghi ravvicinati per questo abbiamo badato anche alla tenuta atletica».

Anche per questo motivo occhio alla situazione dell’infermeria: «abbiamo qualche piccolo acciacco di alcuni giocatori, in generale però la squadra sta bene. In dubbio c’è Haberkon, per un problema al ginocchio, mentre hanno superato i propri problemi Da Dalt e Rusescu. In difesa oltre allo squalificato Sirignano c’è da valutare come rientrerà Sabatino».

Sull’avversario di domani un giudizio positivo: «fino ad ora il Portici ha sempre giocato, ha un buon ritmo partita. Dopo una buona partenza ha registrato qualche difficoltà nell’ultimo periodo, ma in rosa hanno buoni giocatori, come Maranzino e Castagna che ho anche allenato. Una rosa di qualità, andrà affrontata con il giusto impegno confermando quanto di buono fatto come prestazioni prima della sosta: serviranno cattiveria ed aggressività, oltre al bel gioco».

Fuori dalla lista dei 21 convocati ci sono così i già annunciati Sabatino ed Haberkon, cui si aggiungono Magnavita e Bernardi. Prima convocazione invece per Nallo, infortunatosi non appena arrivato nel mercato di riparazione.